Навчання в Україні — школярі 10 областей отримають безкоштовні ноутбуки

Урок в класі. Фото: google.com

В Україні школи десяти областей отримають ноутбуки для дітей, які навчатимуться дистанційно. Проте гаджети нададуть лише деяким школярам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.

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Як зазначають у відомстві, ноутбуками забезпечать школи тих регіонів, де переважатиме формат навчання у дистанційному режимі. Гаджети передадуть у такі області:

Чернігівську;

Сумську;

Харківську;

Луганську;

Донецьку;

Дніпропетровську;

Запорізьку;

Миколаївську;

Херсонську;

Одеську.

Як пояснюють у Міністерстві освіти, ноутбуки розподілять пропорційно між вищевказаними регіонами. У жодного з них не буде пріоритету один над одним.

Деякі категорії школярів отримають девайси першими. Йдеться про дітей:

із малозабезпечених або багатодітних сімей;

із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

які мають особливі освітні потреби;

діти з інвалідністю;

діти, які позбавлені батьківського піклування.

Водночас безплатні ноутбуки не отримають учні з областей, які не потрапили до вищезазначеного переліку, а також ті, хто перебуває за кордоном.

"Заклади освіти не можуть передавати отримані девайси дітям, які перебувають за кордоном, оскільки одержане обладнання є зареєстрованим майном таких закладів", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.

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