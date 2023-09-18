Навчання в Україні — школярі 10 областей отримають безкоштовні ноутбуки

Школярі 10 областей отримають ноутбуки безкоштовно: хто матиме право
В Україні школи десяти областей отримають ноутбуки для дітей, які навчатимуться дистанційно. Проте гаджети нададуть лише деяким школярам.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.
Хто отримає ноутбуки безкоштовно
Як зазначають у відомстві, ноутбуками забезпечать школи тих регіонів, де переважатиме формат навчання у дистанційному режимі. Гаджети передадуть у такі області:
- Чернігівську;
- Сумську;
- Харківську;
- Луганську;
- Донецьку;
- Дніпропетровську;
- Запорізьку;
- Миколаївську;
- Херсонську;
- Одеську.
Як пояснюють у Міністерстві освіти, ноутбуки розподілять пропорційно між вищевказаними регіонами. У жодного з них не буде пріоритету один над одним.
Деякі категорії школярів отримають девайси першими. Йдеться про дітей:
- із малозабезпечених або багатодітних сімей;
- із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- які мають особливі освітні потреби;
- діти з інвалідністю;
- діти, які позбавлені батьківського піклування.
Водночас безплатні ноутбуки не отримають учні з областей, які не потрапили до вищезазначеного переліку, а також ті, хто перебуває за кордоном.
"Заклади освіти не можуть передавати отримані девайси дітям, які перебувають за кордоном, оскільки одержане обладнання є зареєстрованим майном таких закладів", — йдеться у повідомленні пресслужби.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.
Також ми писали, що в столиці триває процес перейменування 11 середніх шкіл, назви яких повʼязані з Росією. Це важливий процес декомунізації у Києві.