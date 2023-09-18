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Школярі 10 областей отримають ноутбуки безкоштовно: хто матиме право

18 вересня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Навчання в Україні — школярі 10 областей отримають безкоштовні ноутбуки
Урок в класі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні школи десяти областей отримають ноутбуки для дітей, які навчатимуться дистанційно. Проте гаджети нададуть лише деяким школярам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.

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Як зазначають у відомстві, ноутбуками забезпечать школи тих регіонів, де переважатиме формат навчання у дистанційному режимі. Гаджети передадуть у такі області:

  • Чернігівську;
  • Сумську;
  • Харківську;
  • Луганську;
  • Донецьку;
  • Дніпропетровську;
  • Запорізьку;
  • Миколаївську;
  • Херсонську;
  • Одеську.

Як пояснюють у Міністерстві освіти, ноутбуки розподілять пропорційно між вищевказаними регіонами. У жодного з них не буде пріоритету один над одним.

Деякі категорії школярів отримають девайси першими. Йдеться про дітей:

  • із малозабезпечених або багатодітних сімей;
  • із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • які мають особливі освітні потреби;
  • діти з інвалідністю;
  • діти, які позбавлені батьківського піклування.

Водночас безплатні ноутбуки не отримають учні з областей, які не потрапили до вищезазначеного переліку, а також ті, хто перебуває за кордоном.

"Заклади освіти не можуть передавати отримані девайси дітям, які перебувають за кордоном, оскільки одержане обладнання є зареєстрованим майном таких закладів", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.

Також ми писали, що в столиці триває процес перейменування 11 середніх шкіл, назви яких повʼязані з Росією. Це важливий процес декомунізації у Києві.

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