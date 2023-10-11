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Расчеты за коммуналку: Нафтогаз обратился к украинцам

11 октября 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз обратился к украинцам относительно оплаты за ЖКУ
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о важности своевременного расчета украинскими потребителями природного газа за услугу. Это предохраняет от получения завышенных сумм в коммунальных квитанциях, а также гарантирует надежное предоставление услуги.

Об этом говорится на официальной странице компании в соцсети Facebook.

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Детальнее о расчете за "голубое топливо"

"ГК "Нафтогаз Украины" искренне благодарит всех, кто платит за потребленный газ вовремя. Благодаря вам компания может работать и стабильно поставлять голубое топливо населению в непростое для страны время", — говорится в сообщении.

Также в компании назвали оперативный способ получения счетов за потребленный ресурс, рассказав о дистанционной оплате за него.

Клиенты "Нафтогаза" могут это сделать в личном кабинете на портале my.gas.ua. Для этого требуется предварительная регистрация. Сделать это можно так:

  • нужно выбрать на странице gas.ua в правом верхнем углу пункт "Личный кабинет";
  • после чего необходимо нажать "Зарегистрироваться";
  • далее необходимо ввести собственный номер лицевого счета (речь идет о девяти цифрах в коммунальной платежке), а также первые три буквы своей фамилии;
  • система предложит один из способов регистрации через Google, электронный ящик или по номеру мобильного телефона;
  • далее необходимо придумать пароль из не менее восьми символов, где будут прописные и строчные латинские буквы, цифры (в компании привели пример: Naftogas22);
  • в конце нужно пройти дополнительную верификацию по номеру мобильного телефона.

Как не переплачивать за газ

Как подчеркивают в компании, правильность сумм в платежках зависит от передачи абонентами информации о потребленном объеме газа в установленный срок.

В случае, если этого не сделать — газоснабжающая компания имеет право установить самостоятельно соответствующие показатели. Их определят на основе месячного объема потребления за аналогичный период предыдущего года. Это затем приведет к проблемам в виде разногласий между цифрами в платежке и реально потребленным объемом ресурса.

Чтобы такой ситуации не возникало, а полученные объемы ресурса соответствовали реальному потреблению, необходимо успевать предоставлять данные счетчика в период с 28 по 5 число каждого месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

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