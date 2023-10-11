Нафтогаз звернувся до українців щодо оплати за ЖКП

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про важливість своєчасного розрахунку українськими споживачами природного газу за послугу. Це убезпечує від отримання завищених сум у комунальних квитанціях, а також гарантує надійне надання послуги.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у соцмережі Facebook.

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Детальніше про розрахунок за "блакитне паливо"

"ГК "Нафтогаз України" щиро дякує всім, хто платить за спожитий газ вчасно. Завдяки вам компанія може працювати та стабільно постачати блакитне паливо населенню в непростий для країни час", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії назвали оперативний спосіб отримання рахунків за спожитий ресурс, розповіли про дистанційну сплату за нього.

Клієнти "Нафтогазу" можуть це зробити в особистому кабінеті на порталі my.gas.ua. Для цього потрібна попередня реєстрація. Зробити це можна так:

потрібно обрати на сторінці gas.ua у правому верхньому кутку пункт "Особистий кабінет";

після чого необхідно натиснути "Зареєструватися";

далі необхідно ввести власний номер особового рахунку (йдеться про девять цифр у комунальній платіжці), а також перші три літери свого прізвища;

система запропонує один зі способів реєстрації через Google, електронну скриньку чи за номером мобільного телефону;

далі необхідно вигадати пароль з не менше ніж восьми символів, де будуть великі й малі латинські літери, цифри (у компанії навели приклад: Naftogas22);

в кінці потрібно пройти додаткову верифікацію за номером мобільного телефону.

Як не переплачувати за газ

Як наголошують у компанії, правильність сум у платіжках залежить від передачі абонентами інформації про спожитий обсяг газу у визначений термін.

У разі, якщо цього не зробити — газопостачальна компанія має право встановити самостійно відповідні показники. Їх визначать на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період попереднього року. Це потім призведе до проблем у вигляді розбіжностей між цифрами у платіжці та реально спожитим обсягом ресурсу.

Щоб такої ситуації не виникало, а отримані обсяги ресурсу відповідали реальному споживанню, необхідно встигати надавати дані лічильника у період з 28-го по 5-те число кожного місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.