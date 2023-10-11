Нафтогаз звернувся до українців щодо оплати за ЖКП

Розрахунки за комуналку: Нафтогаз звернувся до українців
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про важливість своєчасного розрахунку українськими споживачами природного газу за послугу. Це убезпечує від отримання завищених сум у комунальних квитанціях, а також гарантує надійне надання послуги.
Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у соцмережі Facebook.
Детальніше про розрахунок за "блакитне паливо"
"ГК "Нафтогаз України" щиро дякує всім, хто платить за спожитий газ вчасно. Завдяки вам компанія може працювати та стабільно постачати блакитне паливо населенню в непростий для країни час", — йдеться у повідомленні.
Також у компанії назвали оперативний спосіб отримання рахунків за спожитий ресурс, розповіли про дистанційну сплату за нього.
Клієнти "Нафтогазу" можуть це зробити в особистому кабінеті на порталі my.gas.ua. Для цього потрібна попередня реєстрація. Зробити це можна так:
- потрібно обрати на сторінці gas.ua у правому верхньому кутку пункт "Особистий кабінет";
- після чого необхідно натиснути "Зареєструватися";
- далі необхідно ввести власний номер особового рахунку (йдеться про девять цифр у комунальній платіжці), а також перші три літери свого прізвища;
- система запропонує один зі способів реєстрації через Google, електронну скриньку чи за номером мобільного телефону;
- далі необхідно вигадати пароль з не менше ніж восьми символів, де будуть великі й малі латинські літери, цифри (у компанії навели приклад: Naftogas22);
- в кінці потрібно пройти додаткову верифікацію за номером мобільного телефону.
Як не переплачувати за газ
Як наголошують у компанії, правильність сум у платіжках залежить від передачі абонентами інформації про спожитий обсяг газу у визначений термін.
У разі, якщо цього не зробити — газопостачальна компанія має право встановити самостійно відповідні показники. Їх визначать на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період попереднього року. Це потім призведе до проблем у вигляді розбіжностей між цифрами у платіжці та реально спожитим обсягом ресурсу.
Щоб такої ситуації не виникало, а отримані обсяги ресурсу відповідали реальному споживанню, необхідно встигати надавати дані лічильника у період з 28-го по 5-те число кожного місяця.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.
Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.