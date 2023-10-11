Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Розрахунки за комуналку: Нафтогаз звернувся до українців arrow

Розрахунки за комуналку: Нафтогаз звернувся до українців

11 жовтня 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз звернувся до українців щодо оплати за ЖКП
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про важливість своєчасного розрахунку українськими споживачами природного газу за послугу. Це убезпечує від отримання завищених сум у комунальних квитанціях, а також гарантує надійне надання послуги.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про розрахунок за "блакитне паливо"

"ГК "Нафтогаз України" щиро дякує всім, хто платить за спожитий газ вчасно. Завдяки вам компанія може працювати та стабільно постачати блакитне паливо населенню в непростий для країни час", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії назвали оперативний спосіб отримання рахунків за спожитий ресурс, розповіли про дистанційну сплату за нього.

Клієнти "Нафтогазу" можуть це зробити в особистому кабінеті на порталі my.gas.ua. Для цього потрібна попередня реєстрація. Зробити це можна так:

  • потрібно обрати на сторінці gas.ua у правому верхньому кутку пункт "Особистий кабінет";
  • після чого необхідно натиснути "Зареєструватися";
  • далі необхідно ввести власний номер особового рахунку (йдеться про девять цифр у комунальній платіжці), а також перші три літери свого прізвища;
  • система запропонує один зі способів реєстрації через Google, електронну скриньку чи за номером мобільного телефону;
  • далі необхідно вигадати пароль з не менше ніж восьми символів, де будуть великі й малі латинські літери, цифри (у компанії навели приклад: Naftogas22);
  • в кінці потрібно пройти додаткову верифікацію за номером мобільного телефону.

Як не переплачувати за газ

Як наголошують у компанії, правильність сум у платіжках залежить від передачі абонентами інформації про спожитий обсяг газу у визначений термін.

У разі, якщо цього не зробити — газопостачальна компанія має право встановити самостійно відповідні показники. Їх визначать на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період попереднього року. Це потім призведе до проблем у вигляді розбіжностей між цифрами у платіжці та реально спожитим обсягом ресурсу.

Щоб такої ситуації не виникало, а отримані обсяги ресурсу відповідали реальному споживанню, необхідно встигати надавати дані лічильника у період з 28-го по 5-те число кожного місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз