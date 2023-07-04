Работа в IT-сфере без опыта — какие предложения и зарплаты

Человек работает за компьютером. Фото: Unplush

На украинском рынке труда существует много предложений для желающих работать в сфере IT-технологий даже без опыта. При этом можно рассчитать на заработную плату до 30 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные популярных сайтов по поиску работы.

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Работа в сфере IТ

На порталах есть ряд предложений от работодателей для людей, не имеющих соответствующего образования и опыта. Среди них есть четыре самых популярных вакансии.

Работа помощником руководителя

Вакансий помощником руководителя больше всего в Киеве, Львове, Хмельницком. Заработная плата составляет 10–30 тыс. гривен. При этом обещают бесплатную учебу и оплачиваемую стажировку.

Работа SMM-менеджером

В ряде украинских городов много предложений работы SMM-менеджером и контентмейкером. Работа заключается в отслеживании трендов, создании фото- и видеоконтента и размещении в соцсети. Зарплата — от 11 до 20 тыс. гривен.

Работа специалистом по технической поддержке

Есть вакансии для специалистов по технической поддержке. Основными задачами на должности является помощь клиентам в решении организационных, финансовых и технических вопросов по телефону. Зарплата — от 10 до 30 тыс. гривен.

Работа техником по подключению интернета

Приглашают на работу без опыта и образования техников по подключению интернета. Основной задачей техников является подключение к интернету и устранение технических проблем, связанных с этим. Зарплата — от 14 до 25 тыс. гривен.

Работа программистом в ЕС

По информации VoxUkraine, в странах Европейского Союза (ЕС) наблюдается значительная нехватка специалистов в сфере Информационных технологий и связи. В Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области IT. В этой связи многие компании рассчитывают на развитие сотрудничества с украинскими IТ-провайдерами и компаниями.

Зарубежные компании, в частности Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, другие предприятия, стартапы активно привлекают украинских IТ-специалистов непосредственно или через партнеров IТ-аутсорсинга к сотрудничеству. Зарплата, в частности, на немецком рынке труда составляет в среднем 70-80 тыс. евро в год.

Напомним, в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.