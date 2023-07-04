Робота в IT-сфері без досвіду — які пропозиції та зарплати

Людина працює за комп'ютером. Фото: Unplush

На українському ринку праці існує багато пропозицій роботи для охочих працювати у сфері IT-технологій навіть без досвіду. При цьому можна розрахувати на заробітну плату до 30 тис. грн.

Про це свідчать дані популярних сайтів з пошуку роботи.

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Робота у сфері ІТ

На порталах є низка пропозицій від роботодавців для людей, які не мають відповідної освіти та досвіду. З-поміж них є чотири найпопулярніші вакансії.

Робота помічником керівника

Вакансій помічником керівника найбільше у Києві, Львові, Хмельницькому. Заробітна плата становить 10-30 тис. гривень. При цьому обіцяють безплатне навчання та оплачуване стажування.

Робота SMM-менеджером

У низці українських міст багато пропозицій роботи SMM-менеджером та контентмейкером. Робота полягає у відстежуванні трендів, створенні фото- та відеоконтенту та розміщенні у соцмережі. Зарплата — від 11 до 20 тис. гривень.

Робота фахівцем з технічної підтримки

Є вакансії для спеціалістів з технічної підтримки. Основними завданнями на посаді є допомага клієнтам у вирішенні організаційних, фінансових та технічних питань по телефону. Зарплата — від 10 до 30 тис. гривень.

Робота техніком з підключення інтернету

Запрошують на роботу без досвіду та відповідної освіти техніків з підключення інтернету. Основним завданням техніків є здійснення підключення до інтернету та усунення технічних проблем, пов'язаних із цим. Зарплата — від 14 до 25 тис. гривень.

Робота програмістом у ЄС

За інформацією VoxUkraine, у країнах Європейського Союзу (ЄС) спостерігається значна нестача спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв'язку. Зокрема, у Німеччині торік налічувалося 137 тисяч вакансій у галузі IT. У зв'язку з цим багато компаній розраховують на розвиток співпраці з українськими ІТ-провайдерами та компаніями.

Закордонні компанії, зокрема Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, інші підприємства, стартапи активно долучають українських ІТ-фахівців безпосередньо чи через партнерів ІТ-аутсорсингу до співпраці. Зарплата, зокрема, на німецькому ринку праці у середньому становить 70-80 тис. євро на рік.

Нагадаємо, в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

Раніше ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.