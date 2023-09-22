Что юристы думают о реформе системы юстиции в Украине

Юрист и символы системы юстиции. Фото: thenation.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вопрос реформирования системы юстиции в Украине остро стоит уже не один год. Во-первых, это одно из основных требований, которое Украина должна выполнить, чтобы стать полноценным членом Европейского союза и получить средства от международных партнеров на восстановление страны. Кроме того, ни для кого не секрет, что украинское законодательство нельзя назвать безупречным и определенные изменения ему не помешают. Недавнее исследование системы нотариата Украины только подтвердило это утверждение.

Новини.LIVE рассказывают как украинские нотариусы относятся к реформированию системы юстиции в Украине, а также о рисках существующих в их работе.

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Согласно исследованию, которое провела компания Human Research, опросив частных нотариусов по поводу эффективности реформ системы юстиции и нотариата, они в целом положительно отнеслись к процессу реформирования сферы их деятельности. Впрочем, в то же время специалисты отметили, что ход этих изменений неудовлетворительный.

При этом замечания, высказанные ими относительно содержания реформ, можно разделить на две основные категории. В первую очередь нотариусы отметили хаотичность внедрения изменений, вызванную отсутствием четкого общего плана и концепции этих реформ. Во-вторых, они отметили проблемы, связанные с коррупцией и лоббизмом.

Что мешает реформированию системы юстиции в Украине

Несмотря на то, что большинство опрошенных нотариусов уверенно отмечали, что имеют положительное отношение к реформированию системы юстиции в целом, а также системы нотариата в частности, они подчеркивают, что на данный момент существует ряд препятствий на пути эффективного реформирования правовой системы и системы юстиции Украины. Среди них украинские нотариусы отметили:

Несовершенное и противоречивое законодательство в целом.

Несоблюдение действующего законодательства, отсутствие должного уровня ответственности за нарушение законодательства. Отсутствие должного исполнения судебных решений.

Коррупция (особенно в судебных и правоохранительных системах).

Отсутствие эффективной и комплексной реформы судебной системы.

Отсутствие политической воли.

Отсутствие четкого прогнозирования последствий реформ.

Хаотичность и бессистемность нормативных изменений, отсутствие комплексного подхода к реализации реформирования.

Лоббирование интересов отдельных бизнес-групп при разработке законопроектов.

Некомпетентность, недостаток профессионализма и осведомленности непосредственно тех лиц, которые планируют и внедряют реформы, что приводит к негативным последствиям реформирования.

Нехватка финансирования для комплексной реализации запланированных реформ.

"Я могу сказать, что реформа судебной системы не состоялась, а раз нет реформы судебной системы, то нет гарантирования принятия какого-либо законного решения, а, соответственно, и какой-то системы и развития на планирование будущего любого в правовой сфере", — приводятся в исследовании слова одного с нотариусов.

Кроме того, специалисты указывают на то, что шаги к изменению правовой системы Украины больше напоминают имитацию реформ для замыливания глаз наших европейских партнеров, чем действительно попытку улучшить законодательство страны.

Верховный Суд Украины. Фото: dengi.ua

"Это делается просто для галочки, для того чтобы отчитаться перед европейцами, что мы к вам приближаемся", — прямо говорит другой нотариус.

Как пример неудачных нововведений и инициатив, некоторые из опрошенных участников указали на неуспешное внедрение эксперимента с QR-кодами в нотариальные документы. Так, они отметили отсутствие надлежащим образом разработанного программного обеспечения и недостаток информационной кампании, направленной на разъяснение преимуществ использования этого инструмента как для нотариусов, так и для населения.

Нотариусы также высказали замечания по поводу неполного и противоречивого законодательства. Среди примеров наиболее противоречивых и несовершенных законов и норм, требующих изменений некоторые респонденты выделили закон "О санкциях", а также нормативные изменения, связанные с продажей земель сельскохозяйственного назначения.

Также нотариусы увидели проблемы с работой реестров. Они говорили о том, что реестры работают нестабильно – иногда они "глючат" или перестают работать, и это замедляет процесс удостоверения документов.

Кроме того, нотариусы считают, что реестры несовершенны и не имеют общей логики в своей работе. Есть много разных реестров, которые нужно использовать для разных нотариальных действий, и они не взаимодействуют друг с другом. Поэтому нотариусы предлагают создать единую систему или базу данных, где можно найти полную информацию о каждом гражданине.

Работа юриста. Фото: sud.ua

Они также выразили недовольство отношениями с регулирующим органом и отметили административное давление со стороны этого органа. Специалистам кажется, что проверки, проводимые регулирующим органом в некоторых случаях, не всегда проводятся профессионалами. Также отсутствует общепринятая практика в определении возможных нарушений.

"Проверки этой деятельности, мягко говоря, тоже удивляют, потому что приходят люди, которые должны осуществлять, уполномоченные лица, которые должны осуществлять ту или иную проверку. То есть они оценивают нашу деятельность вовсе не по закону, а трактуют по своему то же законодательство "И иногда это не налезает на какой-то здравый смысл. Эта проверка, если она должна проводиться, это же проверка, то она должна проводиться профессионально и она должна проводиться профессионально", - отметил нотариус.

Какие положительные изменения отметили украинские нотариусы

Впрочем, благодаря реформе системы юстиции были введены и положительные шаги, упростившие и структурировавшие работу нотариусов.

Респонденты выделили такие позитивные изменения, которые произошли благодаря реформам в системе юстиции и нотариата:

Цифровизация. Внедрение цифровых технологий в работу сделало процессы более эффективными и доступными.

Доступ к разным реестрам и совершенствование реестров. Улучшение доступа к разным реестрам и улучшение их работы способствовали более надежному и удобному ведению документации.

Предоставление новых полномочий. Расширение полномочий нотариусов в сфере государственной регистрации юридических лиц и прав на недвижимое имущество, а также планируемое расширение полномочий нотариусов в регистрации браков улучшает их роль в системе.

Упрощение процедур апостилирования. Упрощение процедур, связанных с апостилированием, способствует более быстрому и удобному оформлению необходимых документов.

Напомним, мы писали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила Европейскому парламенту, что Украина уже добилась "значительных успехов" после того, как в прошлом году ее назначили кандидатом в членство. Однако Венгрия может не поддержать решение о старте переговоров по вступлению Украины.