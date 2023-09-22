Що правники думають про реформу системи юстиції в Україні

Правник та символи системи юстиції. Фото: thenation.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Питання реформування системи юстиції в Україні гостро стоїть вже не один рік. По-перше — це одна з основих вимог, яку Україна має виконати, щоб стати повноцінним членом Європейського союзу та отримати кошти від міжнародних партнерів на відновлення країни. Крім того, ні для кого не є секретом, що українське законодавство не можна назвати бездоганним і певні зміни йому не завадять. Нещодавнє дослідження системи нотаріату України тільки підтвердило це твердження.

Новини.LIVE розповідають як українські нотаріуси ставляться до реформування системи юстиції в Україні, а також про ризики які наразі існують в їх роботі.

Читайте також:

Згідно з дослідженням, яке провела компанія Human Research, опитав приватних нотаріусів щодо ефективності реформ системи юстиції та нотаріату, вони висловили позитивне ставлення до процесу реформування сфери їх діяльності. Втім, водночас спеціалістих зауважили, що перебіг цих змін незадовільний.

При цьому, зауваження, висловлені ними щодо змісту реформ, можна поділити на дві основні категорії. Насамперед, нотаріуси відзначили хаотичність впровадження змін, викликану відсутністю чіткого загального плану та концепції цих реформ. По-друге, вони наголосили на проблемах, пов'язаних з корупцією та лобізмом.

Що заважає реформуванню системи юстиції в Україні

Незважаючи на те, що більшість опитаних нотаріусів упевнено зазначали, що мають позитивне відношення до реформування системи юстиції загалом, а також системи нотаріату зокрема, вони наголошували, що на даний момент існує низка перешкод на шляху ефективного реформування правової системи та системи юстиції України. Серед них українські нотаріуси відзначили такі:

Недосконале та суперечливе законодавство в цілому.

Недотримання чинного законодавства, відсутність належного рівня відповідальності за порушення законодавства. Відсутність належного виконання судових рішень.

Корупція (особливо у судовій та правоохоронній системах).

Відсутність ефективного та комплексного реформування судової системи.

Відсутність політичної волі.

Відсутність чіткого прогнозування наслідків впровадження реформ.

Хаотичність та безсистемність нормативних змін, відсутність комплексного підходу у реалізації реформування.

Лобіювання інтересів окремих бізнесових груп при розробці законопроєктів.

Некомпетентність, недостатній рівень професіоналізму та обізнаності безпосередньо тих осіб, які планують та впроваджують реформи, що призводить до негативних наслідків реформування.

Нестача фінансування для комплексної реалізації запланованих реформ.

"Я можу сказати, що реформа судової системи не відбулася, а раз немає реформи судової системи, то немає гарантування прийняття якогось законного рішення, а, відповідно, і якоїсь системи та розвитку на планування майбутнього будь-якого в правовій сфері", — наводяться в дослідженні слова одного с нотаріусів.

Крім того, спеціалісти вказують на те, що кроки до зміни правової системи України більше нагадують імітацію реформ для замилювання очей наших європейських партнерів, аніж дійсно спробу покращити законодавство країни.

"Це робиться просто для галочки, для того, щоб відзвітувати перед європейцями, що ми до вас наближаємося", — прямо каже інший нотаріус.

Верховний Суд України. Фото: dengi.ua

Як приклад невдалих нововведень та ініціатив деякі з опитаних учасників вказали на неуспішне впровадження експерименту з QR-кодами в нотаріальні документи. Так, вони відмітили відсутність належним чином розробленого програмного забезпечення та нестачу інформаційної кампанії, спрямованої на роз'яснення переваг використання цього інструменту як для нотаріусів, так і для населення.

Нотаріуси також висловили зауваження щодо неповного та суперечливого законодавства. Серед прикладів найбільш суперечливих та недосконалих законів та норм, що потребують змін, деякі респонденти виділили закон "Про санкції", а також нормативні зміни, пов'язані з продажем земель сільськогосподарського призначення.

Також нотаріуси побачили проблеми з роботою реєстрів. Вони говорили про те, що реєстри працюють нестабільно – іноді вони "глючать" чи перестають працювати, і це уповільнює процес засвідчення документів.

Крім того, нотаріуси вважають, що реєстри недосконалі та не мають загальної логіки у своїй роботі. Є багато різних реєстрів, які потрібно використовувати для різних нотаріальних дій і вони не взаємодіють один з одним. Тому нотаріуси пропонують створити єдину систему чи базу даних, де можна було знайти повну інформацію про кожного громадянина.

Робота правника. Фото: sud.ua

Вони також висловили невдоволення відносинами з регулюючим органом та відзначили адміністративний тиск з боку цього органу. Фахівцям здається, що перевірки, які проводяться регулюючим органом у деяких випадках, не завжди проводяться професіоналами. Також відсутня загальноприйнята практика у визначенні можливих порушень.

"Перевірки цієї діяльності, м’яко кажучи, також дивують, тому що приходять люди, які мають здійснювати, уповноважені особи, які мають здійснювати ту чи іншу перевірку. Тобто вони оцінюють нашу діяльність зовсім не з закону, а трактують по своєму те саме законодавство. І інколи це не налазить на якийсь здоровий глузд. Ця перевірка, якщо вона має проводитися, це ж перевірка, то вона має проводитися фахово і вона має проводитися професійно", — відзначив нотаріус.

Які позитивні зміни відзначили українські нотаріуси

Втім, завдяки реформі системи юстиції були запроваджені і позитивні кроки, які спростили та структурували роботу нотаріусів.

Респонденти виділили такі позитивні зміни, які відбулися завдяки реформам у системі юстиції та нотаріату:

Цифровізація. Впровадження цифрових технологій у роботу зробило процеси більш ефективними та доступними.

Доступ до різних реєстрів та вдосконалення реєстрів. Поліпшення доступу до різних реєстрів та вдосконалення їхньої роботи сприяли більш надійному та зручному веденню документації.

Надання нових повноважень. Розширення повноважень нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та прав на нерухоме майно, а також плановане розширення повноважень нотаріусів у реєстрації шлюбів покращує їх роль у системі.

Спрощення процедур апостилювання. Спрощення процедур, пов'язаних з апостилюванням, сприяє більш швидкому та зручному оформленню необхідних документів.

Нагадаємо, ми писали, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту, що Україна вже досягла "значних успіхів" після того, як минулого року її призначили кандидатом у членство. Однак Угорщина може не підтримати рішення про старт переговорів щодо вступу України.