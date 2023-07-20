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Рынок труда: сколько в среднем зарабатывают украинцы

20 июля 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок труда — сколько в среднем зарабатывают украинцы
Работник-электрик. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине средний размер зарплат в вакансиях Государственной службы занятости составляет 11 тысяч гривен. В то же время популярные порталы по поиску работы утверждают, что украинцы в среднем зарабатывают гораздо больше.

О заработках граждан сообщает Social.com.ua.

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Какие средние зарплаты в Украине

Согласно статистике наиболее популярного кадрового портала Work.ua, в среднем гражданам предлагают в вакансиях 16,5 тысячи гривен. В то же время данные Пенсионного фонда с марта текущего года свидетельствуют о том, что украинцы в среднем зарабатывают 13,42 тысячи гривен.

В частности, в центрах занятости предлагают за работу в среднем руководителям, менеджерам, профессионалам, а также рабочим по обслуживанию оборудования и машин 12 тысяч гривен. Работникам сферы торговли и услуг работодатели обещают 11 тысяч гривен, квалифицированным рабочим с инструментом также около 11 тысяч гривен.

В то же время есть вакансии с высокой средней зарплатой. В частности, предлагают:

  • специалистам по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн;
  • инженерам-программистам — около 90 тыс. грн;
  • литейщикам металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
  • слесарям-инструментальщикам — 60 тыс. грн;
  • водителям — 60 тыс. грн;
  • агрономам — 52 тыс. грн;
  • модельерам-конструкторам — 45 тыс. грн;
  • поварам — 43 тыс. грн;
  • токарям — 40 тыс. грн;
  • фрезеровщикам — 40 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

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