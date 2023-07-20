Ринок праці — скільки в середньому заробляють українці

Працівник-електрик. Фото: Unplush

В Україні середній розмір заробітних плат у вакансіях Державної служби зайнятості становить 11 тисяч гривень. Водночас популярні портали з пошуку роботу стверджують, що українці в середньому заробляють значно більше.

Про заробітки громадян повідомляє Social.com.ua.

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Які середні зарплати в Україні

Відповідно до статистики найбільш популярного кадрового порталу Work.ua, у середньому громадянам пропонують у вакансіях 16,5 тисячі гривень. Водночас дані Пенсійного фонду від березня поточного року свідчать про те, що українці у середньому заробляють 13,42 тисячі гривень.



Зокрема, у центрах зайнятості пропонують за роботу в середньому керівникам, менеджерам, професіоналам, а також робітникам з обслуговування устаткування та машин 12 тисяч гривень. Працівникам сфери торгівлі та послуг роботодавці обіцяють 11 тисяч гривень, кваліфікованим робітникам з інструментом — також близько 11 тисяч гривень.

Водночас є вакансії з високою середньою зарплатою. Зокрема, пропонують:

фахівцям з розробки комп’ютерних програм — 110 тис. грн;

інженерам-програмістам — близько 90 тис. грн;

ливарникам металів та сплавів — 70 тис. грн;

слюсарям-інструментальникам — 60 тис. грн;

водіям — 60 тис. грн;

агрономам — 52 тис. грн;

модельєрам-конструкторам — 45 тис. грн;

кухарям — 43 тис. грн;

токарям — 40 тис. грн;

фрезерувальникам — 40 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за кордон. Першою проблемою, з якою вони зіштовхнулись, став пошук роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.