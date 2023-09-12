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Назначение пенсии: засчитывают ли беженцам стаж работы в Польше

12 сентября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — засчитывают ли беженцам стаж работы в Польше
Польские злотые в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рассказали, могут ли украинским беженцам засчитать страховой стаж, приобретенный на территории Польши, для пенсии в Украине. Этот вопрос регулируется специальным соглашением между двумя странами.

Об этом сообщает издание Vpolshchi.pl.

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Зачисление стажа в Польше

Согласно договору между Польшей и Украиной о социальном обеспечении (от 18.05.2012 года), граждане, работавшие и подлежащие социальному страхованию в Польше и Украине, могут получать пенсию в обеих странах. Однако лица должны соответствовать условиям, необходимым для получения права на льготы.

Полученный на территории Польши страховой стаж относят к стажу для определения права на начисление пенсий в Украине. При этом специальные соглашения между обеими странами гарантируют не только обычные пенсии, но и выплаты по случаю потери кормильца.

"Если у человека есть страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии такие стажи суммируются. Например, если человек 25 лет работал в Украине и 5 лет — в Польше, он имеет право на назначение пенсии по возрасту в Украине, поскольку в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет ей необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа", — сообщают в Пенсионном фонде.

Согласно открытым данным, только за последние шесть лет денежные выплаты по ZUS, направленные на пенсии украинцам, выросли более чем в десять раз. От 120 тыс. в 2017 году до 1,2 млн злотых в 2022 году.

Эксперты рассказали, что правительство Польши, очевидно, пересмотрит соответствующее соглашение, поскольку из-за войны в Украине и открытия границ для украинских беженцев с законным правом проживания в Польше через несколько лет увеличатся пенсионные расходы, что станет серьезным бременем для Фонда социального страхования.

Что еще стоит знать

Напомним, с началом полномасштабной войны многие украинцы искали убежищ за границей. И мало кто знает, когда они вернутся домой. В настоящее время 63% украинцев, которые сейчас находятся за границей, планируют вернуться в Украину. Но 6,8% беженцев видят больше перспектив для детей в других странах.

Также мы писали, что в Польше сообщили о закрытии крупнейшего центра гуманитарной помощи в городке Надажин (Мазовецкое воеводство) около 30 км от Варшавы. В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр был уже не нужен, ведь большинство людей уже нашли жилье.

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