Пенсії в Україні — чи зараховують біженцям стаж роботи у Польщі

Польські злоті у руках. Фото: Unplush

Експерти розповіли, чи можуть українським біженцям зарахувати страховий стаж, набутий на території Польщі, для пенсії в Україні. Це питання регулює спеціальна угода між двома країнами.

Про це повідомляє видання Vpolshchi.pl.

Читайте також:

Зарахування стажу у Польщі

Відповідно до договору між Польщею та Україною щодо соціального забезпечення (від 18.05.2012 року), громадяни, які працювали та підлягали соціальному страхуванню у Польщі та Україні, можуть одержувати пенсію в обох країнах. Проте особи мають відповідати умовам, які необхідні для отримання права на пільги.

Отриманий на території Польщі страховий стаж зараховують до стажу для визначення права на нарахування пенсій в Україні. При цьому спеціальні угоди між обома країнами гарантують не лише звичайні пенсії, а й виплати у зв'язку з втратою годувальника.

"Якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються. Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років — у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу", — повідомляють у Пенсійному фонді.

Згідно з відкритими даними, лише за останні шість років грошові виплати з ZUS, які спрямовані на пенсії українцям, зросли у понад десять разів. Від 120 тис. у 2017 році до 1,2 млн злотих у 2022 році.

Експерти розповіли, що уряд Польщі, очевидно, перегляне відповідну угоду, оскільки через війну в Україні та відкриття кордонів для українських біженців із законним правом проживання в Польщі через кілька років пенсійні видатки збільшаться, що стане серйозним тягарем для Фонду соціального страхування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни чимало українців шукали прихисток за кордоном. І мало хто знає, коли вони повернуться додому. Нині 63% українців, які зараз перебувають за кордоном, планують повернутися до України. Але 6,8% біженців бачать більше перспектив для їхніх дітей в інших країнах.

Також ми писали, що у Польщі повідомили про закриття найбільшого центру гуманітарної допомоги у містечку Надажин (Мазовецьке воєводство), що близько 30 км від Варшави. У пресслужбі Мазовецького краю пояснили, що центр був уже не потрібний, адже більшість людей вже знайшли житло.