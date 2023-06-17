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ПриватБанк остановит все операции с карточками 18 июня: в чем причина

17 июня 2023 19:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ПриватБанк остановит все операции с карточками 18 июня: в чем причина
Приложение ПриватБанка. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 18 июня в ПриватБанке будут проводить плановые технические работы. В настоящее время все операции с карточками будут приостановлены.

Об этом сообщает ПриватБанк.

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Технические работы в ПриватБанке

"В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами", — сообщают работники учреждения.

Известно, что во время проведения работ операции с картами будут недоступны в период с 00:30 до 06:00.

"Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", — отмечают в банке.

И добавляют, что подобные регламентные работы обычно проводят ночью с субботы по воскресеньям, когда большинство клиентов отдыхают.

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Добавим, что на украинском наличном рынке продолжает дешеветь американская валюта. Также Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 июня.

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