ПриватБанк остановит все операции с карточками 18 июня: в чем причина

Приложение ПриватБанка. Фото: google

В ночь на 18 июня в ПриватБанке будут проводить плановые технические работы. В настоящее время все операции с карточками будут приостановлены.

Об этом сообщает ПриватБанк.

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Технические работы в ПриватБанке

"В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами", — сообщают работники учреждения.

Известно, что во время проведения работ операции с картами будут недоступны в период с 00:30 до 06:00.

"Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", — отмечают в банке.

И добавляют, что подобные регламентные работы обычно проводят ночью с субботы по воскресеньям, когда большинство клиентов отдыхают.

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Добавим, что на украинском наличном рынке продолжает дешеветь американская валюта. Также Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 июня.