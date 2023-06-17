ПриватБанк зупинить усі операції з картками 18 червня: у чому причина

Додаток ПриватБанку. Фото: google

У ніч проти 18 червня у ПриватБанку проводитимуть планові технічні роботи. У цей час усі операції з картками будуть призупинені.

Про це повідомляє ПриватБанк.

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Технічні роботи у ПриватБанку

"В ніч на 18 червня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб підвищити якість та безпеку платежів картками", — повідомляють працівники установи.

Відомо, що під час проведення робіт операції з картками будуть недоступні в період з 00:30 до 06:00.

"Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", — зазначають у банку.

І додають, що подібні регламентні роботи зазвичай проводять вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають.

Нагадаємо, у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.

Додамо, що на українському готівковому ринку продовжує дешевшати американська валюта. Також Національний банк України встановив офіційний курс валют на 17 червня.