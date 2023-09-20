Принятие закона об е-декларировании и открытии реестров: появились детали

Восстановление электронного декларирования в Украине. Иллюстративное фото: google.com

20 сентября в Верховной Раде поддержали вето президента Украины Владимира Зеленского и исправили один из наиболее резонансных законопроектов сентября — №9534, "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного состояния". Согласно ему, в Украине не только возобновляют обязательное электронное декларирование чиновниками своих доходов и имущества, но и открывают реестр этих деклараций. Теперь ознакомиться с ними сможет каждый украинец.

Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Борьба с коррупцией

"Электронное декларирование — один из инструментов борьбы с коррупцией, но при условии, если реестр деклараций открыт, публичен. В прошлый раз не все депутаты поддержали необходимую для этого правку, что стало для меня невероятным разочарованием. Если бы президент Владимир Зеленский не ветировал этот закон, регистри остались бы закрытыми еще на один год, а это недопустимо, поэтому в этот раз депутаты сумели сдать этот экзамен", — сообщила она.

По ее словам, в этот раз за возобновление е-декларирования и немедленное открытие реестра деклараций проголосовал 341 депутат.

Что известно об отмене деклараций

Обязательное декларирование для чиновников было временно остановлено в первые недели полномасштабной войны России против Украины. Но в меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования EFF возобновление е-декларирования — один из структурных маяков со сроком выполнения в конце июля.

Кроме этого, он важен, в частности, для выполнения Украиной 7 рекомендаций на пути вступления в ЕС — уже в октябре Еврокомиссия должна предоставить отчет с оценкой выполнения Украиной этих шагов.

Законопроект о возобновлении е-декларирования №9534 Верховная Рада приняла в первом чтении еще 27 июля. Тогда ему было подано более 500 правок.

5 сентября в Верховной Раде поддержали этот законопроект во втором чтении, но провалили сверхважную правку №371 об открытии реестров, поэтому для общественности они должны оставаться закрытыми еще на год. Но в тот же день на сайте Президента Украины создали петицию с требованием ветировать этот законопроект 9534, которая менее чем за двое суток набрала более 25 тысяч голосов.

Напомним, ранее политический эксперт Игорь Чаленко отметил, что такой запрос общества на открытость деклараций украинских чиновников абсолютно понятен.