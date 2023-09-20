Прийняття закону про е-декларування та відкриття реєстрів: з'явилися деталі

Відновлення електронного декларування в Україні. Ілюстративне фото: google.com

20 вересня у Верховній Раді підтримали вето президента України Володимира Зеленського та виправили один з найбільш резонансних законопроєктів вересня — №9534, "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану". Згідно з ним, в Україні не лише поновлюють обов'язкове електронне декларування чиновниками своїх доходів і майна, а і відкривають реєстр цих декларацій. Тепер ознайомитись з ними зможе кожен українець.

Про це повідомила Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Боротьба з корупцією

"Електронне декларування — один з інструментів боротьби з корупцією, але за умови, якщо реєстр декларацій відкритий, публічний. Минулого разу не всі депутати підтримали необхідну для цього правку, що стало для мене неймовірним розчаруванням. Якби президент Володимир Зеленський не ветував цей закон, реєстри залишилися б закритими ще на один рік, а це неприпустимо. Тож цього разу депутати зуміли скласти цей іспит”, — повідомила вона.

За її словами, цього разу за поновлення е-декларування і негайне відкриття реєстру декларацій проголосував 341 депутат.

Що відомо про скасування декларацій

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Але у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF відновлення е-декларування — один із структурних маяків з терміном виконання наприкінці липня.

Крім цього, він важливий, зокрема, для виконання Україною 7 рекомендацій на шляху до вступу в ЄС — вже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків.

Законопроєкт про відновлення е-декларування №9534 Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 27 липня. Тоді до нього було подано більше 500 правок.

5 вересня у Верховній Раді підтримали цей законопроєкт у другому читанні, але провалили надважливу правку №371 про відкриття реєстрів, тому для громадськості вони мали залишатися закритими ще на рік. Але в той же день на сайті Президента України створили петицію з вимогою ветувати цей законопроєкт 9534, яка менше чим за дві доби набрала понад 25 тисяч голосів.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Ігор Чаленко зауважив, що такий запит суспільства на відкритість декларацій українських посадовців є абсолютно зрозумілим.