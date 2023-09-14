Пенсии в Украине — в ПФУ уточнили правила выхода на отдых в 2023 году

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com

В этом году на "заслуженный отдых" в 60 лет смогут выйти не все граждане. Согласно украинскому законодательству, право на пенсию имеют только те, у кого достаточно страхового стажа.

О нюансах выхода на "отдых" в 2023 году рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Размер стажа для выхода на пенсию

Правила выхода на пенсию прописаны в статье 26 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года. Документ определяет требования к необходимому страховому стажу для права на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

В частности, в этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 30 лет страхового стажа. Требования к нему усиливаются каждый год. Так, в 2028 году потребуют 35 лет стажа для того, чтобы иметь право на пенсионные выплаты в 60 лет.

В то же время без наличия 30 лет стажа человек имеет право на пенсию только после достижения 63-летнего возраста. В таком случае требуется не менее 20 лет стажа.

Если есть только 15 лет страхового стажа, человек сможет выйти на пенсию в 65 лет.

По информации реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного госсоциального страхования, страховой стаж, приобретенный после января 2004-го, исчисляется за работу до 1 января 2004-го — на основе информации из трудовой книжки и других документов о страховом стаже.

При этом размер пенсионной выплаты по возрасту для каждого гражданина будет индивидуален. Зависит от полученного стажа и заработной платы, которую человек получал, когда работал.

Механизм назначения пенсий по возрасту

Как объясняют представители Пенсионного фонда, пенсионные выплаты по возрасту могут быть назначены по обращению гражданина с даты, следующей за днем достижения пенсионного возраста, в том случае, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня рождения заявителя.

Для этого нужно подать в сервисный центр ПФУ соответствующее заявление и документы. Сейчас это можно сделать в электронном формате через портал электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Если в государственном реестре застрахованных лиц есть данные о стаже, полученном до 2004 года, то пенсию по возрасту назначат автоматически.

Больше о пенсиях

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что размер пенсии зависит от двух критериев: это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равной или меньше средней по стране.