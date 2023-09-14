Пенсії в Україні — у ПФУ уточнили правила виходу на відпочинок у 2023-му

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com

Цьогоріч на "заслужений відпочинок" у 60 років зможуть вийти не всі громадяни. Згідно з українським законодавством, право на пенсію мають лише ті, у кого є достатньо страхового стажу.

Про нюанси виходу на "відпочинок" у 2023 році розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Розмір стажу для виходу на пенсію

Правила виходу на пенсію прописані у статті 26 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року. Документ визначає вимоги до необхідного страхового стажу для права на пенсію у 60, 63 чи 65 років.

Зокрема, цього року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 30 років страхового стажу. Вимоги до нього посилюються щороку. Так, у 2028 році вимагатимуть 35 років стажу для того, щоб мати право на пенсійні виплати у 60 років.

Водночас без наявності 30 років стажу людина має право на пенсію аж після досягнення 63-річного віку. У такому разі потрібно щонайменше 20 років стажу.

Якщо є тільки 15 років страхового стажу, то людина зможе вийти на пенсію у 65 років.

За інформацією реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування страховий стаж, набутий після січня 2004-го, обчислюється за роботу до 1 січня 2004-го — на основі інформації з трудової книжки та інших документів про страховий стаж.

При цьому розмір пенсійної виплати за віком для кожного громадянина буде індивідуальний. Залежить від отриманого стажу та заробітної плати, яку людина отримувала, коли працювала.

Механізм призначення пенсій за віком

Як пояснюють представники Пенсійного фонду, пенсійні виплати за віком можуть бути призначені за зверненням громадянина з дати, наступної за днем досягнення пенсійного віку у тому разі, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців від дня народження заявника.

Для цього потрібно подати у сервісний центр ПФУ можна відповідну заяву та документи. Зараз також це можна зробити в електронному форматі через портал електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо в державному реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж, отриманий до 2004 року, то пенсію за віком призначать автоматично.

Більше про пенсії

Нагадаємо, до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Також ми писали, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв: це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.