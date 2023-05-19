Продать пять копеек за 11 тыс. грн — как выглядит ценная монета

Поищите в кошельке: какую монету можно продать за 11 тыс. грн
Часто в нашем кошельке под видом обычной мелочи скрывается настоящее сокровище. А получить его может самый внимательный. Так, недавно на онлайн-аукционе была продана монета номиналом 5 копеек 1992 года выпуска за 11 111 грн.
Информация об этом и фото ценного лота опубликована на портале Violity.
Отмечается, что бывший владелец планировал продать монету за 10 тысяч гривен. Однако в ходе торгов покупатели выставили даже большую сумму.
Что нужно знать о 5 копеек
5-копеечные монеты вышли из обращения 2019 года. Однако сейчас ее редкие экземпляры часто продают на аукционах. Самой дорогой монетой считается 5 копеек 1992 года.
В чем уникальность этой монеты
В общей сложности 5 копеек — оборотная монета, которая не стоит дороже своего номинала. Тем не менее есть несколько разновидностей, которые ценятся нумизматами и коллекционерами. Их могут покупать за большие суммы.
Именно эта монета, проданная на аукционе, изготовленная из магнитной стали, имеет редкий штамп — 1.1.ААк.
Известно, что чеканили монеты в качестве пробных, причем использовали заготовки для итальянских 200 лир.
Кроме того, на монетном дворе допустили ошибку, что обусловило возникновение еще одной отличительной черты этого номинала 1992 года — больших насечек на группе.
В общем разновидность 1.1.ААк характерна следующими особенностями:
- средний зуб трезубца утолщен и заострен в верхней части;
- единица даты имеет хвостик;
- гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;
- зерна на аверсе очерчены хвостами;
- верхушка дубового листа слева прямая, а справа ступенчатая;
- гурт с большой насечкой.
Какие еще 5 копеек бывают ценные
За 5 копеек 1992 разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн.
Эти монеты можно отличить от других благодаря:
- средний зуб трезубца острый и узкий;
- единица в дате без хвостика;
- кисть №2 в форме тупоугольного треугольника.
- гурт с мелкой насечкой.
Пятак 1996 года, разновидности 1БАм, можно продать от 800 до 1200 грн. Тираж составил всего 5000 шт.
Монета сделана из немагнитной стали. Могут встречаться 5 копеек, едва притягиваемых магнитом.
Важно: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монета, которая была в обращении.
5 копеек 2001 года могут быть ценными. Правильная монета без царапин и повреждений может стоить 1200 грн.
Эту монету чеканили специально для годовых наборов Нацбанка Украины. Тираж составлял всего 5000 штук. Известна только одна разновидность 1ВАм с мелкой насечкой гурта.
Напомним, мы писали о том, что в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы НБУ ввел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".