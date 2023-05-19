Продать пять копеек за 11 тыс. грн — как выглядит ценная монета

Продажа копеек на аукционе. Фото: Новини.LIVE

Часто в нашем кошельке под видом обычной мелочи скрывается настоящее сокровище. А получить его может самый внимательный. Так, недавно на онлайн-аукционе была продана монета номиналом 5 копеек 1992 года выпуска за 11 111 грн.

Информация об этом и фото ценного лота опубликована на портале Violity.

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Отмечается, что бывший владелец планировал продать монету за 10 тысяч гривен. Однако в ходе торгов покупатели выставили даже большую сумму.

Что нужно знать о 5 копеек

5-копеечные монеты вышли из обращения 2019 года. Однако сейчас ее редкие экземпляры часто продают на аукционах. Самой дорогой монетой считается 5 копеек 1992 года.

В чем уникальность этой монеты

В общей сложности 5 копеек — оборотная монета, которая не стоит дороже своего номинала. Тем не менее есть несколько разновидностей, которые ценятся нумизматами и коллекционерами. Их могут покупать за большие суммы.

Именно эта монета, проданная на аукционе, изготовленная из магнитной стали, имеет редкий штамп — 1.1.ААк.

5 копеек 1992 за 11 тыс. грн. Фото: violity.com

Известно, что чеканили монеты в качестве пробных, причем использовали заготовки для итальянских 200 лир.

Кроме того, на монетном дворе допустили ошибку, что обусловило возникновение еще одной отличительной черты этого номинала 1992 года — больших насечек на группе.

5 копеек 1992 за 11 тыс. грн. Большие насечки. Фото: violity.com

В общем разновидность 1.1.ААк характерна следующими особенностями:

средний зуб трезубца утолщен и заострен в верхней части;

единица даты имеет хвостик;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

зерна на аверсе очерчены хвостами;

верхушка дубового листа слева прямая, а справа ступенчатая;

гурт с большой насечкой.

5 копеек 1992 за 11 тыс. грн. Фото: violity.com

Какие еще 5 копеек бывают ценные

За 5 копеек 1992 разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн.

Эти монеты можно отличить от других благодаря:

средний зуб трезубца острый и узкий;

единица в дате без хвостика;

кисть №2 в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Ценные 5 копеек. Фото: bank.gov.ua

Пятак 1996 года, разновидности 1БАм, можно продать от 800 до 1200 грн. Тираж составил всего 5000 шт.

Монета сделана из немагнитной стали. Могут встречаться 5 копеек, едва притягиваемых магнитом.

Важно: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монета, которая была в обращении.

Ценные 5 копеек. Фото: bank.gov.ua

5 копеек 2001 года могут быть ценными. Правильная монета без царапин и повреждений может стоить 1200 грн.

Эту монету чеканили специально для годовых наборов Нацбанка Украины. Тираж составлял всего 5000 штук. Известна только одна разновидность 1ВАм с мелкой насечкой гурта.

Ценные 5 копеек. Фото: bank.gov.ua

Напомним, мы писали о том, что в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы НБУ ввел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская".