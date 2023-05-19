Продати п'ять копійок за 11 тис. грн — як виглядає цінна монета

Продаж копійок на аукціоні. Фото: Новини.LIVE

Часто у нашому гаманці під виглядом звичайного дріб'язку ховається справжній скарб. А отримати його може найуважніший. Так, нещодавно на онлайн-аукціоні продали монету номіналом 5 копійок 1992 року випуску за 11 111 грн.

Інформація про це та фото цінного лоту опубліковано на порталі Violity.

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Зазначається, що колишній власник планував продати монету за 10 тис. грн. Проте під час торгів покупці виставили навіть більшу суму.

Що треба знати про 5 копійок

5-копійчані монети вийшли з обігу 2019 року. Проте зараз її рідкісні екземпляри нерідко продають на аукціонах. Найдорожчою монетою вважається 5 копійок 1992 року.

У чому унікальність цієї монети

Загалом 5 копійок — обігова монета, яка не коштує дорожче свого номіналу. Проте є кілька різновидів, які цінуються нумізматами та колекціонерами. Їх можуть купувати за великі суми.

Саме ця монета, виготовлена з магнітної сталі, має рідкісний штамп — 1.1.ААк.

5 копійок 1992 року за 11 тис. грн. Фото: violity.com

Відомо, що карбували монети в якості пробних, причому використовували заготовки для італійських 200 лір.

Крім цього, на монетному дворі допустили помилку, що зумовило виникнення ще одної відмінної риси цього номіналу 1992 року — великих насічок на гурті.

5 копійок 1992 року за 11 тис. грн. Великі насічкі. Фото: violity.com

Загалом різновид 1.1.ААк характерний такими особливостями:

середній зуб тризуба потовщений і загострений у верхній частині;

одиниця дати має хвостик;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

зерна на аверсі окреслені хвостами;

верхівка дубового листа зліва пряма, а справа ступінчаста;

гурт з великою насічкою.

5 копійок 1992 року за 11 тис. грн. Фото: violity.com

Які ще 5 копійок бувають цінні

За 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2500 до 3000 грн.

Ці монети можна відрізнити від інших завдяки:

середній зуб тризуба гострий та вузький;

одиниця у даті без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника.

гурт із дрібною насічкою.

Цінні 5 копійок. Фото: bank.gov.ua

П'ятак 1996 року, різновиду 1БАм, можна продати від 800 до 1200 грн. Тираж склав всього 5000 шт.

Монета виготовлена з немагнітної сталі. Можуть зустрічатись 5 копійок, які ледь притягуються магнітом.

Важливо: 5 копійок з банківського набору коштують дорожче, ніж монета, яка була в обігу.

Цінні 5 копійок. Фото: bank.gov.ua

5 копійок 2001 року також можуть бути цінними. Правильна монета без подряпин та пошкоджень може коштувати 1200 грн.

Цю монету карбували спеціально для річних наборів Нацбанка України. Тираж становив всього 5000 штук. Відомо лише один різновид 1ВАм з дрібною насічкою гурта.

Цінні 5 копійок. Фото: bank.gov.ua

Нагадаємо, ми писали про те, що в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".