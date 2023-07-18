Помощь в 1 млн грн — кто из военных имеет право на госвыплаты

Более 1 млн грн: кому из военных государство выплачивает помощь
Украинские военные могут рассчитывать на государственные выплаты в случае ранения во время войны. Размер сумм зависит от характера и тяжести травмы.
Об этом сообщает издание "Факты".
Какие выплаты предусмотрены раненым военным
Военнослужащие, имеющие ранения, могут получить следующие выплаты:
- денежное довольствие военного;
- так называемые "боевые" (дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн);
- единовременную денежную помощь.
Выплаты "боевых" осуществляются за время нахождения на лечении в медучреждениях на стационаре (в частности, зарубежных), пребывания в отпуске для прохождения лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.
Единовременное пособие зависит от последствий травмирования:
- в случае инвалидности первой группы — 400-кратный размер прожиточного минимума (1,073 млн грн);
- инвалидность второй группы — 300-кратный размер прожиточного минимума (805,2 тыс. грн);
- инвалидность третьей группы — 250-кратный размер прожиточного минимума (671 тыс. грн).
Также существует выплата для бойцов, получивших ранения во время военной службы при исполнении обязанностей, и это стало следствием частичной потери трудоспособности без инвалидности. Помощь может составить — 70-кратный размер прожиточного минимума (187,88 тыс. грн), 50-кратный (134,2 тыс. грн).
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые категории украинских военнослужащих имеют право на дополнительные денежные выплаты. Речь идет о помощи для решения социально-бытовых вопросов.
Также мы сообщали, какая предусмотрена ответственность за самовольное оставление воинской части и как необходимо действовать военному, когда его обвиняют в этом правонарушении или дезертирстве.