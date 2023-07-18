Помощь в 1 млн грн — кто из военных имеет право на госвыплаты

Украинские военные. Фото: google.com

Украинские военные могут рассчитывать на государственные выплаты в случае ранения во время войны. Размер сумм зависит от характера и тяжести травмы.

Об этом сообщает издание "Факты".

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Военнослужащие, имеющие ранения, могут получить следующие выплаты:

денежное довольствие военного;

так называемые "боевые" (дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн);

единовременную денежную помощь.

Выплаты "боевых" осуществляются за время нахождения на лечении в медучреждениях на стационаре (в частности, зарубежных), пребывания в отпуске для прохождения лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

Единовременное пособие зависит от последствий травмирования:

в случае инвалидности первой группы — 400-кратный размер прожиточного минимума (1,073 млн грн);

инвалидность второй группы — 300-кратный размер прожиточного минимума (805,2 тыс. грн);

инвалидность третьей группы — 250-кратный размер прожиточного минимума (671 тыс. грн).

Также существует выплата для бойцов, получивших ранения во время военной службы при исполнении обязанностей, и это стало следствием частичной потери трудоспособности без инвалидности. Помощь может составить — 70-кратный размер прожиточного минимума (187,88 тыс. грн), 50-кратный (134,2 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые категории украинских военнослужащих имеют право на дополнительные денежные выплаты. Речь идет о помощи для решения социально-бытовых вопросов.

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