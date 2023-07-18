Допомога в 1 млн грн — хто з військових має право на держвиплати

Понад 1 млн грн: кому з військових держава виплачує допомогу
Українські військові можуть розраховувати на державні виплати у разі поранення під час війни. Розмір сум залежить від характеру та тяжкості травмування.
Про це повідомляє видання "Факти".
Які виплати передбачені пораненим військовим
Військовослужбовці, які мають поранення, можуть отримати такі виплати:
- грошове забезпечення військового;
- так звані "бойові" (додаткова винагорода у 100 тис. грн);
- одноразову грошову допомогу.
Виплати "бойових" здійснюються за час перебування на лікуванні в медзакладах на стаціонарі (зокрема, закордонних), перебування у відпустці для проходження лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.
Одноразова грошова допомога залежить від наслідків травмування:
- у разі інвалідності першої групи — 400-кратний розмір прожиткового мінімуму (1,073 млн грн);
- інвалідність другої групи — 300-кратний розмір прожиткового мінімуму (805,2 тис. грн);
- інвалідність третьої групи — 250-кратний розмір прожиткового мінімуму (671 тис. грн).
Також існує виплата для бійців, які отримали поранення під час військової служби під час виконання обов'язків, і це стало наслідком часткової втрати працездатності без інвалідності. Допомога може становити 70-кратний розмір прожиткового мінімуму (187,88 тис. грн), 50-кратний (134,2 тис. грн).
Що ще варто знати
Нагадаємо, деякі категорії українських військовослужбовців мають право на додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу на вирішення соціально-побутових питань.
Також ми повідомляли, яка передбачена відповідальність за самовільне залишення військової частини та як необхідно діяти військовому, коли його звинувачують у цьому правопорушенні або в дезертирстві.