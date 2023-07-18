Допомога в 1 млн грн — хто з військових має право на держвиплати

Українські військові. Фото: google.com

Українські військові можуть розраховувати на державні виплати у разі поранення під час війни. Розмір сум залежить від характеру та тяжкості травмування.

Про це повідомляє видання "Факти".

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Військовослужбовці, які мають поранення, можуть отримати такі виплати:

грошове забезпечення військового;

так звані "бойові" (додаткова винагорода у 100 тис. грн);

одноразову грошову допомогу.

Виплати "бойових" здійснюються за час перебування на лікуванні в медзакладах на стаціонарі (зокрема, закордонних), перебування у відпустці для проходження лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.

Одноразова грошова допомога залежить від наслідків травмування:

у разі інвалідності першої групи — 400-кратний розмір прожиткового мінімуму (1,073 млн грн);

інвалідність другої групи — 300-кратний розмір прожиткового мінімуму (805,2 тис. грн);

інвалідність третьої групи — 250-кратний розмір прожиткового мінімуму (671 тис. грн).

Також існує виплата для бійців, які отримали поранення під час військової служби під час виконання обов'язків, і це стало наслідком часткової втрати працездатності без інвалідності. Допомога може становити 70-кратний розмір прожиткового мінімуму (187,88 тис. грн), 50-кратний (134,2 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі категорії українських військовослужбовців мають право на додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

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