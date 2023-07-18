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Понад 1 млн грн: кому з військових держава виплачує допомогу

18 липня 2023 09:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога в 1 млн грн — хто з військових має право на держвиплати
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські військові можуть розраховувати на державні виплати у разі поранення під час війни. Розмір сум залежить від характеру та тяжкості травмування.

Про це повідомляє видання "Факти".

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Які виплати передбачені пораненим військовим

Військовослужбовці, які мають поранення, можуть отримати такі виплати:

  • грошове забезпечення військового;
  • так звані "бойові" (додаткова винагорода у 100 тис. грн);
  • одноразову грошову допомогу.

Виплати "бойових" здійснюються за час перебування на лікуванні в медзакладах на стаціонарі (зокрема, закордонних), перебування у відпустці для проходження лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії.

Одноразова грошова допомога залежить від наслідків травмування:

  • у разі інвалідності першої групи — 400-кратний розмір прожиткового мінімуму (1,073 млн грн);
  •  інвалідність другої групи — 300-кратний розмір прожиткового мінімуму (805,2 тис. грн);
  • інвалідність третьої групи — 250-кратний розмір прожиткового мінімуму (671 тис. грн).

Також існує виплата для бійців, які отримали поранення під час військової служби під час виконання обов'язків, і це стало наслідком часткової втрати працездатності без інвалідності. Допомога може становити 70-кратний розмір прожиткового мінімуму (187,88 тис. грн), 50-кратний (134,2 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі категорії українських військовослужбовців мають право на додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

Також ми повідомляли, яка передбачена відповідальність за самовільне залишення військової частини та як необхідно діяти військовому, коли його звинувачують у цьому правопорушенні або в дезертирстві. 

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