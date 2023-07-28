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Польша обещает помощь украинцам до 65 тыс. грн: условия программы

28 июля 2023 10:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Польша обещает помощь украинцам до 65 тыс. грн — условия программы
Польская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше стартует программа помощи украинским беженцам от фонда Habitat for Humanity Poland. Она направлена на улучшение жилищных условий граждан.

Об этом сообщает newsletterinpoland.pl.

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Как отмечается, украинские граждане, которые сейчас проживают в Польше, могут получить материальную помощь на ремонт своего дома. Размер выплат может составлять от 1 тыс. до 7,3 тыс. злотых.

Прием заявок на первом этапе продлится до 31 июля, а результаты объявят 7 августа.

Фонд предоставит помощь тем гражданам, которые больше всего нуждаются в помощи в ремонте. Подавать заявки могут:

  • граждане со статусом UKR, самостоятельно арендующие жилье в Польше;
  • польские владельцы недвижимости, сдающие жилье в аренду для украинцев, имеющих статус UKR.

На денежные средства разрешается:

  • приобрести электричество или сантехнику;
  • заменить окна, двери;
  • переложить пол;
  • обновить вентиляцию;
  • осуществить ремонт стен.

Как подать заявку на помощь

Украинцы должны заполнить анкету и подать заявку на получение помощи от Habitat for Humanity Poland следующим образом:

  • нужно скачать договор на ремонт;
  • распечатать и заполнить его;
  • внести данные в форму по этой ссылке.

В анкете необходимо указать, какой ремонт планируется проводить, в каком воеводстве проживает лицо, оставить контактные данные.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 августа переселенцев могут лишить выплат. Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, больше не будут иметь статус внутренне перемещенных лиц.

Также мы писали, что Кабинет Министров принял изменения по порядку одноразовой денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции.

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