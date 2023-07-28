Польша обещает помощь украинцам до 65 тыс. грн — условия программы

Польская валюта в руках. Фото: Unplush

В Польше стартует программа помощи украинским беженцам от фонда Habitat for Humanity Poland. Она направлена на улучшение жилищных условий граждан.

Об этом сообщает newsletterinpoland.pl.

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Как отмечается, украинские граждане, которые сейчас проживают в Польше, могут получить материальную помощь на ремонт своего дома. Размер выплат может составлять от 1 тыс. до 7,3 тыс. злотых.

Прием заявок на первом этапе продлится до 31 июля, а результаты объявят 7 августа.

Фонд предоставит помощь тем гражданам, которые больше всего нуждаются в помощи в ремонте. Подавать заявки могут:

граждане со статусом UKR, самостоятельно арендующие жилье в Польше;

польские владельцы недвижимости, сдающие жилье в аренду для украинцев, имеющих статус UKR.

На денежные средства разрешается:

приобрести электричество или сантехнику;

заменить окна, двери;

переложить пол;

обновить вентиляцию;

осуществить ремонт стен.

Как подать заявку на помощь

Украинцы должны заполнить анкету и подать заявку на получение помощи от Habitat for Humanity Poland следующим образом:

нужно скачать договор на ремонт;

распечатать и заполнить его;

внести данные в форму по этой ссылке.

В анкете необходимо указать, какой ремонт планируется проводить, в каком воеводстве проживает лицо, оставить контактные данные.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 августа переселенцев могут лишить выплат. Украинцы, которые 45 дней без веских причин находятся за границей, больше не будут иметь статус внутренне перемещенных лиц.

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