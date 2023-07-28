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Польща обіцяє допомогу українцям до 65 тис. грн: умови програми

28 липня 2023 10:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Польща обіцяє допомогу українцям до 65 тис. грн — умови програми
Польська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі стартує програма допомоги для українських біженців від фонду Habitat for Humanity Poland. Вона спрямована на покращення житлових умов громадян.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

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Деталі нової програми допомоги у Польщі

Як зазначається, українські громадяни, які зараз проживають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу на ремонт своєї оселі. Розмір виплат може становити від 1 тис. до 7,3 тис. злотих.

Прийом заявок під час першого етапу програми триватиме до 31 липня, а результати оголосять 7 серпня.

Фонд надасть допомогу тим громадянам, хто найбільше потребує допомоги у ремонті. Подавати заявки можуть:

  • громадяни зі статусом UKR, які самостійно орендують житло у Польщі;
  • польські власники нерухомості, які здають житло в оренду для українців, котрі мають статус UKR.

На грошові кошти дозволяється:

  • придбати електрику чи сантехніку;
  • замінити вікна, двері;
  • перекласти підлогу;
  • оновити вентиляцію;
  • здійснити ремонт стін.

Як подати заявку на допомогу

Українці мають заповнити анкету та подати заявку на отримання допомоги від Habitat for Humanity Poland наступним чином:

  • потрібно завантажити договір на ремонт;
  • роздрукувати та заповнити його;
  • внести дані у форму за цим посиланням.

В анкеті необхідно зазначити, який ремонт планується, в якому воєводстві проживає особа, залишити контактні дані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 серпня переселенців можуть позбавити виплат. Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, більше не матимуть статусу внутрішньо переміщених осіб.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо порядку одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. 

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