Польща обіцяє допомогу українцям до 65 тис. грн — умови програми

Польська валюта у руках. Фото: Unplush

У Польщі стартує програма допомоги для українських біженців від фонду Habitat for Humanity Poland. Вона спрямована на покращення житлових умов громадян.

Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

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Деталі нової програми допомоги у Польщі

Як зазначається, українські громадяни, які зараз проживають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу на ремонт своєї оселі. Розмір виплат може становити від 1 тис. до 7,3 тис. злотих.

Прийом заявок під час першого етапу програми триватиме до 31 липня, а результати оголосять 7 серпня.

Фонд надасть допомогу тим громадянам, хто найбільше потребує допомоги у ремонті. Подавати заявки можуть:

громадяни зі статусом UKR, які самостійно орендують житло у Польщі;

польські власники нерухомості, які здають житло в оренду для українців, котрі мають статус UKR.

На грошові кошти дозволяється:

придбати електрику чи сантехніку;

замінити вікна, двері;

перекласти підлогу;

оновити вентиляцію;

здійснити ремонт стін.

Як подати заявку на допомогу

Українці мають заповнити анкету та подати заявку на отримання допомоги від Habitat for Humanity Poland наступним чином:

потрібно завантажити договір на ремонт;

роздрукувати та заповнити його;

внести дані у форму за цим посиланням.

В анкеті необхідно зазначити, який ремонт планується, в якому воєводстві проживає особа, залишити контактні дані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 серпня переселенців можуть позбавити виплат. Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, більше не матимуть статусу внутрішньо переміщених осіб.

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