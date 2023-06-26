Пенсии с 1 июля повысят — у кого и как именно вырастут выплаты

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты с 1 июля 2023 года. В рамках второй волны плановой индексации суммы возрастут на около 20%.

О том, кому именно предусмотрено повышение и какие выплаты получат украинцы, пишет Obozrevatel.

Читайте также:

Кто имеет право на повышение

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под индексацию попадут выплаты, начисляемые государственным служащим, сотрудникам органов местного самоуправления, чиновникам и научным сотрудникам. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию по специальным законам, хотя они сейчас не действуют.

Как изменятся выплаты

Суммы у всех будут разниться в зависимости от первоначального объема пенсии. Размер пенсионных выплат украинцев зависит только от двух показателей: заработной платы и стажа.

Как пример, если у пенсионера было 35 лет стажа и получал среднюю зарплату, то пенсия будет составлять 4,25 тыс. гривен в месяц.

Сейчас размер средней зарплаты составляет 14 тыс. гривен. Это та зарплата, с которой были уплачены взносы. Если у будущего пенсионера — 35 лет стажа и имел среднюю зарплату, то будет иметь право на пенсию — 35% от средней зарплаты за три года. Сейчас это 12,15 тысячи гривен.

Если получал минимальную зарплату, даже имея 35 лет стажа, все равно получит минимальную пенсию. Это всего 2093 гривен. В то же время при достижении 65 лет пенсионная выплата вырастет до 40% от минимальной зарплаты — сейчас это 2,68 тыс. гривен.

Если гражданин получал зарплату вдвое выше средней (28 тыс. гривен), то размер пенсии будет составлять 8,5 тыс. гривен. Однако даже такая пенсия на заслуженном отдыхе будет меньше трети прежней зарплаты.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий более 57 млрд. грн.