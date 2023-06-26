Пенсії з 1 липня підвищать — у кого і як саме зростуть виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні одразу кілька категорій пенсіонерів отримають підвищені виплати з 1 липня 2023 року. В рамках другої хвилі планової індексації суми зростуть на близько 20%.

Про те, кому саме передбачене підвищення та які виплати отримають українці, пише Obozrevatel.

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За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під індексацію потраплять виплати, які нараховують державним службовцям, співробітникам органів місцевого самоврядування, чиновникам та науковим співробітникам. Йдеться про тих, вийшов на пенсію за спеціальними законами, хоч вони нині не діють.

Як зміняться виплати

Суми в усіх різнитимуться — залежно від початкового розміру пенсії. Розмір пенсійних виплат українців тільки від двох показників: заробітної плати та стажу.

Як приклад, якщо пенсіонер мав 35 років стажу і отримував середню зарплату, то пенсія буде становити 4,25 тис. гривень на місяць.

Зараз розмір середньої зарплати становить 14 тис. гривень. Це та зарплатня, з якої були сплачені внески. Якщо у майбутнього пенсіонера — 35 років стажу і мав середню зарплату, то матиме право на пенсію — 35% від середньої зарплатні за три роки. Зараз це 12,15 тис. гривень. Таким чином, пенсія буде становити 4,25 тис. гривень.

Якщо отримував мінімальну зарплату, навіть маючи 35 років стажу, все одно отримає мінімальну пенсію. Це лише 2093 гривень. Водночас при досягненні 65 років пенсійна виплата зросте до 40% від мінімальної зарплатні - зараз це 2,68 тис. гривень.

Якщо громадянин отримував зарплату удвічі вищу за середню (28 тис. гривень), то розмір пенсії становитиме 8,5 тис. гривень. Проте навіть така пенсія на заслуженому відпочинку буде меншою за третину від колишньої зарплати.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій понад 57 млрд грн.