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ПФУ рассказал, сколько средств получили украинцы в сентябре

26 сентября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — сколько денег получили украинцы в сентябре
Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие суммы перечислили на финансирование социальных выплат в сентябре 2023 года. В частности, пенсионеры получили более 58 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Какую сумму получили украинцы в сентябре

Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране произошло начисление денежных средств гражданам за сентябрь.

"25 сентября завершено финансирование пенсий за сентябрь. На выплаты направлено 58,3 млрд грн", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 9,8 млрд гривен направили на выплаты через отделения Укрпочты, 48,5 млрд гривен — через уполномоченные банковские учреждения.

2,027 млрд гривен перечислили на страховые выплаты, в том числе 934 млн грн — на финансирование больничных.

Также Пенсионным фондом профинансированы жилищные субсидии и льготы на 1,105 млрд гривен.

 

пенсии за сентябрь
Источник: КМУ

Есть ли деньги на финансирование пенсий

По информации Министерства финансов, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь) в сумме 1,25 млрд долларов.

В ведомстве подчеркнули, что деньги направят на текущие расходы государственного бюджета, а именно:

  • на пенсионные выплаты;
  • выплаты сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
  • оплату труда в медицинской, образовательной сфере, госслужащих.

Финпомощь поступила от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка в государственную казну. Это часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Что еще стоит знать

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.

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