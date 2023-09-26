Пенсии в Украине — сколько денег получили украинцы в сентябре

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие суммы перечислили на финансирование социальных выплат в сентябре 2023 года. В частности, пенсионеры получили более 58 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране произошло начисление денежных средств гражданам за сентябрь.

"25 сентября завершено финансирование пенсий за сентябрь. На выплаты направлено 58,3 млрд грн", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 9,8 млрд гривен направили на выплаты через отделения Укрпочты, 48,5 млрд гривен — через уполномоченные банковские учреждения.

2,027 млрд гривен перечислили на страховые выплаты, в том числе 934 млн грн — на финансирование больничных.

Также Пенсионным фондом профинансированы жилищные субсидии и льготы на 1,105 млрд гривен.

Источник: КМУ

Есть ли деньги на финансирование пенсий

По информации Министерства финансов, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь) в сумме 1,25 млрд долларов.

В ведомстве подчеркнули, что деньги направят на текущие расходы государственного бюджета, а именно:

на пенсионные выплаты;

выплаты сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

оплату труда в медицинской, образовательной сфере, госслужащих.

Финпомощь поступила от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка в государственную казну. Это часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Что еще стоит знать

Напомним, до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.