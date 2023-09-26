Пенсії в Україні — скільки грошей отримали українці у вересні

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які суми перерахували на фінансування соціальних виплат у вересні 2023 року. Зокрема, пенсіонери отримали понад 58 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні відбулося нарахування грошових коштів громадянам за вересень.

"25 вересня завершено фінансування пенсій за вересень. На виплати спрямовано 58,3 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, з цієї суми 9,8 млрд гривень спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 48,5 млрд гривень — через уповноважені банківські установи.

2,027 млрд гривень перерахували на страхові виплати, зокрема 934 млн грн — на фінансування лікарняних.

Також Пенсійним фондом профінансовано житлові субсидії та пільги на 1,105 млрд гривень.

Джерело: КМУ

Чи є гроші на фінансування пенсій

За інформацією Міністерства фінансів, 21 вересня Україна отримала від Сполучених Штатів черговий транш грантових коштів (безповоротна допомога) у сумі 1,25 млрд доларів.

У відомстві наголосили, що гроші спрямують на поточні видатки державного бюджету, а саме:

на пенсійні виплати;

виплати співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій;

оплату праці медичній, освітній сфері, держслужбовців.

Фіндопомога надійшла від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку до державної казни. Це — частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту "Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.