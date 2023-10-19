Украинские беженцы в Европе рискуют потерять социальные выплаты

Украинские беженцы в Европе. Коллаж: Новини.LIVE

О рисках потери украинскими беженцами в Европе социальных выплат, возможных последствиях сокрытия информации об активах и доходах в Украине, а также о том, стоит ли начинать беспокоиться об уплате налогов за рубежом, — Новини.LIVE пообщались с партнером консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрием Сонкиным.

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Дмитрий Сонкин. Фото: facebook.com/dmytro.sonkin

Как будут проверять украинских беженцев

— Украинские беженцы, получающие социальную помощь в странах Европейского Союза, начали получать письма от контролирующих органов этих стран с требованием предоставить выписки по банковским счетам в украинских банках за последние три месяца. Что это означает?

— Это нормальная практика. У контролирующих органов стран пребывания украинских беженцев есть основания полагать, что украинские беженцы не полностью раскрыли информацию о своих доходах и имуществе. Выплата же социальной помощи подразумевает отсутствие имущества и доходов. При этом в каждой стране определены соответствующие границы допустимого имущества и доходов.

Если беженец не раскрывает информацию о своем материальном положении, то социальные и контролирующие органы иностранного государства имеют право получить соответствующие данные всеми возможными способами, в том числе обращаясь непосредственно к гражданам или государственным органам Украины.

— Могут ли иностранные контролирующие органы обращаться за информацией в украинские банки?

— Обращаться они могут куда угодно. Вопрос состоит в том, будут ли банки предоставлять такую информацию. Обращение от контролирующего органа к кому-либо не ограничивается тайной того, кто эту тайну должен хранить. Если, например, проверяющие органы страны пребывания украинских беженцев будут обращаться в украинские банки, то банки, согласно законодательству Украины, не будут иметь право предоставлять соответствующие данные. Поэтому, скорее всего, в банки напрямую обращения не будет. Иностранные социальные и проверяющие службы понимают, что этой информации от украинских банков они не добьются.

Вместе с тем, ничего не исключено. Если, например, представить ситуацию, что немецкий проверяющий орган обращается в украинский банк, и банк передает ему запрашиваемую информацию относительно счетов украинского беженца, то это будет ошибка не немецкого проверяющего органа, а украинского банка, который таким образом нарушил банковскую тайну.

— Где, кроме украинских банков, могут взять информацию относительно счетов украинских беженцев иностранные проверяющие органы?

— Они могут обратиться в украинскую налоговую службу. Согласно двусторонним соглашениям между странами налоговые службы обязаны предоставлять информацию о налогоплательщиках. Люди, получающие социальную помощь, все равно являются налогоплательщиками. Просто социальные выплаты не облагаются налогами. Поэтому, например, проверяющие органы Германии могут запрашивать информацию об украинских беженцах в налоговой службе Украины. Запрашивать информацию могут также в Пенсионном фонде Украины, если речь идет о пенсионерах.

— Правильно ли я понимаю, что при желании со стороны проверяющих органов иностранных государств инструменты для получения информации об украинских беженцах будут найдены?

— Да. Еще добавлю относительно проверок счетов беженцев в украинских банках. У Украины практически со всеми странами Европейского Союза подписаны соглашения об обмене налоговыми и банковскими данными. Насколько я знаю, в Украине эти соглашения еще не вступили в активную фазу исполнения из-за войны. Но они могут начать действовать теоретически в любой момент.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Для начала, например, немецкая сторона может получить информацию о наличии у беженца счета в украинском банке. Потом — запросить у беженца раскрыть информацию о счете. И тут все будет зависеть от готовности и желания украинского беженца раскрыть информацию.

— Есть ли в европейских странах юридический механизм заставить человека раскрыть информацию в случае, если он отказывается делать это добровольно?

— Пока фактически нет. Но если человек при этом продолжает жить за пределами Украины, то ему просто закроют выплаты.

Кого могут лишить выплат или заставить вернуть деньги

— Могут ли заставить вернуть полученные выплаты?

— Да. Такое тоже может быть. Если проверяющие органы узнают о возможном наличии у беженца банковских счетов, существенных доходов, запрашивают у человека соответствующую информацию, но получают отказ в ее предоставлении, тогда они имеют право остановить платежи и потребовать вернуть полученные социальные выплаты. Чтобы не возвращать ранее полученные суммы помощи, украинец должен будет доказать, что не имел других доходов. Или, например, предоставить банковские выписки.

— Может ли повлиять на решение принимающей стороны остановить социальные выплаты наличие доходов или активов, в том числе банковских счетов?

— Если стоимость имущественных ценностей во владении человека — деньги на счетах, стоимость акций, облигаций, автомобилей, квартир и т.д — не превышает определенную сумму, то человек имеет право получать социальные выплаты. То же касается сумм текущих доходов.

Начнем с имущественных ценностей. В Германии, например, условия получения социальных выплат в первый год пребывания в стране и в последующие годы отличаются. В первый год пребывания в стране семья беженцев имеет право получать социальные выплаты, если стоимость имущества семьи не превышает 40 тысяч евро на первого человека и по 15 тысяч евро на каждого последующего. В случае семьи из трех человек (например, мамы и двоих детей) такая сумма составит, соответственно, 70 тысяч евро. Такая норма в Германии действует с 1 января 2023 года.

Начиная со второго года нахождения украинских беженцев за рубежом стоимость имущественных ценностей из расчета на каждого украинца в семье не должна превышать 15 тысяч евро. То есть стоимость имущества на семью из трех человек (находящихся за границей Украины) не должна превышать 45 тысяч евро.

— Правильно ли я понимаю: если три человека из украинской семьи, находящиеся за рубежом, имеют в Украине квартиру стоимостью, например, 100 тысяч евро, то они не имеют право на социальные выплаты в Германии?

— Да. Получать выплаты они смогут, например, если продадут квартиру за 100 тысяч евро и потратят из этой суммы 30 тысяч евро. Это в первый год пребывания в Германии.

А наличие квартиры отследить можно очень просто, отправив запрос в земельный кадастр Украины.

— Могут ли обязать людей вернуть полученные выплаты в том случае, если, например, со временем выяснится, что они владеют имуществом в Украине на сумму, превышающую упомянутый лимит?

— Такое не просто может быть — такое будет 100%. В Германии это точно будет. В этой стране так было всегда: если люди не раскрывали информацию о своих имущественных ценностях, то это имело последствия, в том числе требования о возврате полученных выплат, штрафы, пени и т.д.

Когда люди подавали документы на получение социальной помощи, они были уведомлены об этом. Оформляя подобные документы, украинские беженцы в Германии вносят данные буквально о каждой имущественной ценности. И в документах этих содержится информация о возможных последствиях предоставления неправдивой информации.

— А как человек может точно оценить, к примеру, рыночную стоимость своего имущества?

— Согласен, такая проблема существует. Тем более во время войны. Какие-либо оценочные критерии во время войны вообще перестают действовать. Но всегда есть некий рынок, на цены которого можно ориентироваться.

Но как контролирующие органы будут проверять реальную стоимость имущества, сейчас сказать сложно.

Украинские беженцы в Германии. Фото: usp-ltd.org

На данный момент запрашивается информация о банковский счетах непосредственно у физлиц, а не у банков. Это сделать проще всего.

Что касается квартир, автомобилей и другого имущества — соответствующая информация будет запрашиваться в государственных органах Украины. И я не исключаю, что подобная информация будет предоставлена украинской стороной. Есть инсайдерская информация о том, что немецкая сторона договаривается с украинской о необходимости раскрытия информации, в том числе относительно недвижимого имущества. Возможно, это уже происходит, просто мы об этом пока не знаем.

Как доходы беженцев повлияют на величину соцвыплат и налогов

— Будут ли проверять доходы украинских беженцев?

— Как и в случае с имуществом, есть граница текущего дохода, которая не влияет на получение социальной помощи. Речь идет о мизерной сумме в размере до 100 евро в месяц на человека. Если доходы превышают эту сумму, то все, что больше, частично отнимается от социального пособия.

Поясню на примере Германии. Если беженец получает из Украины 100 евро в месяц, то эта сумма не будет отниматься от социального пособия. Если из Украины беженец получает, например, 900 евро в месяц, то из этой суммы 100 евро на размер пособия не влияет. Далее – 20% от суммы дохода между 100 евро и 520 евро также не влияет на размер пособия. Но все, что выше этих 20%, отнимается от пособия. Далее — 30% от суммы дохода между 520 евро и 900 евро не влияет на размер пособия, а все, что выше этой суммы, отнимается от пособия.

И не важно, кто именно зарабатывает эти деньги — сам беженец, или его родственник в Украине, передающие ему эти средства, — размер пособия зависит именно от суммы дохода.

Особое внимание стоит обратить на случаи получения беженцем доходов от третьего лица. Такие доходы в Германии приравниваются к доходам от дарения. А в Германии есть налог на дарение, если сумма таких доходов от третьих лиц превышает 20 тысяч евро на человека за десять лет. Налог уплачивается на сумму превышения 20 тысяч евро. И беженец в таком случае обязан декларировать свои доходы от третьих лиц.

К слову, необлагаемый налогом доход от мужа (жены) составляет 500 тысяч евро за 10 лет, а от родителей — 400 тысяч евро.

— Стоит ли ожидать случаев отказов в социальных выплатах украинским беженцам по результатам 2023 года?

— Скорее всего, да.

Думаю, какое-то количество украинских беженцев после войны останутся жить в Германии. Уверен, что в отношении этой категории украинцев подобные проверки будут жестче и интенсивнее. И если кто-то из украинских беженцев что-либо скрывает от органов власти принимающей стороны, то рано или поздно немецкое государство до этого доберется. Сроков давности по таким делам нет.

— Что ждет тех беженцев, кто вернется в Украину?

— Скорее всего, по этой категории беженцев интенсивных проверок не будет.

— Стоит ли большинству украинских беженцев беспокоиться относительно будущих проверок?

— Думаю, стоит. Особенно если война в Украине затянется.