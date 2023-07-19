Пенсии в Украине — украинцам рассказали о справках о зарплатах

Пенсии в Украине: что нужно знать о зарплатных справках
Украинцы, еще не получающие пенсию, могут уже сейчас оценить ее размер, воспользовавшись услугой "Пенсионный калькулятор". Гарантией правильного расчета будущей пенсии являются документы, которые нужно подать в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом сообщает профильное издание Napensii.ua.
Какие нужны документы для пенсии
По словам эксперта по пенсионному обеспечению Сергея Коробкина, чтобы получать пенсию, будущие пенсионеры должны подать в ПФУ заявление и пакет документов. В частности, важно знать, за какой период нужно подать справку о заработной плате при назначении пенсии.
Если раньше, когда гражданин уходил на пенсию, то по закону для назначения обязательно брали данные о зарплате за любые пять лет подряд до 1 июля 2000 года и за все периоды работы после этой даты, то сейчас информация о зарплате с 1 июля 2000 года уже находится в ПФУ. Сейчас такие сведения поступают автоматически из системы персонифицированного учета. Раньше данные о зарплате нужно было подтверждать справками в бумажном формате.
Теперь при назначении пенсии справку о заработной плате до 2000 года можно вообще не подавать — по желанию человека. Сейчас пенсии в основном назначаются на основании данных о зарплате после этой даты.
Для пенсии требуются следующие документы и копии:
- индивидуальный налоговый номер/свидетельство о государственном социальном страховании;
- трудовая книжка или документы о стаже;
- паспорт гражданина или другой документ, удостоверяющий личность;
- документы в подтверждение особого статуса, если таковой есть (например, вид на ЧАЭС);
- справка о доходах или зарплате за период до 30.06.2000 г.;
- две цветные фотографии 4х6 для оформления пенсионного удостоверения.
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Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты . Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.
Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.