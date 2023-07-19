Пенсии в Украине — украинцам рассказали о справках о зарплатах

Трудовая книга. Фото: google.com

Украинцы, еще не получающие пенсию, могут уже сейчас оценить ее размер, воспользовавшись услугой "Пенсионный калькулятор". Гарантией правильного расчета будущей пенсии являются документы, которые нужно подать в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает профильное издание Napensii.ua.

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Какие нужны документы для пенсии

По словам эксперта по пенсионному обеспечению Сергея Коробкина, чтобы получать пенсию, будущие пенсионеры должны подать в ПФУ заявление и пакет документов. В частности, важно знать, за какой период нужно подать справку о заработной плате при назначении пенсии.

Если раньше, когда гражданин уходил на пенсию, то по закону для назначения обязательно брали данные о зарплате за любые пять лет подряд до 1 июля 2000 года и за все периоды работы после этой даты, то сейчас информация о зарплате с 1 июля 2000 года уже находится в ПФУ. Сейчас такие сведения поступают автоматически из системы персонифицированного учета. Раньше данные о зарплате нужно было подтверждать справками в бумажном формате.

Теперь при назначении пенсии справку о заработной плате до 2000 года можно вообще не подавать — по желанию человека. Сейчас пенсии в основном назначаются на основании данных о зарплате после этой даты.

Для пенсии требуются следующие документы и копии:

индивидуальный налоговый номер/свидетельство о государственном социальном страховании;

трудовая книжка или документы о стаже;

паспорт гражданина или другой документ, удостоверяющий личность;

документы в подтверждение особого статуса, если таковой есть (например, вид на ЧАЭС);

справка о доходах или зарплате за период до 30.06.2000 г.;

две цветные фотографии 4х6 для оформления пенсионного удостоверения.

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Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты . Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.