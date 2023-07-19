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Пенсії в Україні: що треба знати про зарплатні довідки

19 липня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — українцям розповіли про довідки про зарплати
Трудова книжка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які ще не отримують пенсію, можуть вже зараз оцінити її розмір, скориставшись послугою "Пенсійний калькулятор". Гарантією правильного розрахунку майбутньої пенсії є документи, який потрібно подати в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляє профільне видання Napensii.ua.

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Які потрібні документи для пенсії

За словами експерта з питань пенсійного забезпечення Сергія Коробкіна, щоб отримувати пенсію, майбутні пенсіонери мають подати до ПФУ заяву і пакет документів. Зокрема, важливо знати, за який період потрібно подати довідку про заробітну платню під час призначення пенсії.

Якщо раніше, коли громадянин виходив на пенсію, то за законом для призначення обов’язково врахували дані про зарплату за будь-які п’ять років поспіль до 1 липня 2000 року і за усі періоди роботи після цієї дати, то нині інформація про зарплату з 1 липня 2000 року вже є в ПФУ. Зараз такі відомості надходять автоматично із системи персоніфікованого обліку. Тож, раніше дані про зарплату потрібно було підтверджувати довідками у паперовому форматі.

Нині під час призначенні пенсії довідку про заробітну плату до 2000 року можна взагалі не подавати — за бажанням людини. Зараз пенсії здебільшого призначають на підставі даних про зарплату після цієї дати.

 Для пенсії потрібні такі документи та копії:

  • індивідуальний податковий номер/свідоцтво про державне соціальне страхування;
  • трудова книжка або документи про стаж;
  • паспорт громадянина чи інший документ, що посвідчує особу;
  • документи на підтвердження особливого статусу, якщо такий є (наприклад, посвідка щодо ЧАЕС);
  • довідка про доходи або зарплату за період до 30.06.2000 р.;
  • дві кольорові фотокартки 4х6 для оформлення пенсійного посвідчення.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

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