Пенсии и соцвыплаты за границей — как украинцам подать заявление

Пенсии и денежная помощь за границей: как украинцам подать заявление
Украинцам за границей разрешили получать пенсию и разные виды денежной помощи через международные почтовые переводы. Для этого достаточно подать заявление.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Право беженцев на украинские выплаты
В ведомстве отметили, что речь идет об экспериментальном проекте, поддержанном правительством. Сам проект постановления подготовило Министерство социальной политики по итогам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинцев, вынужденно находящихся в Польше.
В рамках проекта предполагается осуществление выплат денежных средств международным почтовым переводом через АО "Укрпочта". Речь идет о пенсиях и социальных выплатах, временно проживающих за пределами страны.
Ожидается, что такой шаг упростит получение законных пенсий и различных видов денежной помощи гражданам, которые, проживая в Украине, получали их на почту и не имели банковских счетов для получения выплат.
В Минреинтеграции объяснили, что для получения выплат человеку нужно будет отправить в "Укрпочту" соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.
В то же время, воспользоваться услугой по выплате и доставке средств за границей смогут пока украинцы, проживающие в Польше. При необходимости эксперимент будет распространен на другие страны.
Такие услуги за границей будут бесплатными.
Также в Минреинтеграции обнародовали пошаговую инструкцию по поводу заявления на украинские выплаты.
В ведомстве добавили, что для реализации экспериментального проекта 10 августа внесли изменения в постановление Правления НБУ от 24.02.2022 г. № 18 "О работе банковской системы во время введения военного положения". Они предусматривают возможность АО "Укрпочта" осуществлять соответствующие переводы.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на фоне ужесточения проверок получателей социальной помощи существенно сократились расходы на эти цели из государственного бюджета. В частности, в прошлом месяце удалось сэкономить сотни миллионов гривен.
Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.