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Пенсии и денежная помощь за границей: как украинцам подать заявление

12 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии и соцвыплаты за границей — как украинцам подать заявление
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам за границей разрешили получать пенсию и разные виды денежной помощи через международные почтовые переводы. Для этого достаточно подать заявление.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве отметили, что речь идет об экспериментальном проекте, поддержанном правительством. Сам проект постановления подготовило Министерство социальной политики по итогам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинцев, вынужденно находящихся в Польше.

В рамках проекта предполагается осуществление выплат денежных средств международным почтовым переводом через АО "Укрпочта". Речь идет о пенсиях и социальных выплатах, временно проживающих за пределами страны.

Ожидается, что такой шаг упростит получение законных пенсий и различных видов денежной помощи гражданам, которые, проживая в Украине, получали их на почту и не имели банковских счетов для получения выплат.

В Минреинтеграции объяснили, что для получения выплат человеку нужно будет отправить в "Укрпочту" соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.

В то же время, воспользоваться услугой по выплате и доставке средств за границей смогут пока украинцы, проживающие в Польше. При необходимости эксперимент будет распространен на другие страны.

Такие услуги за границей будут бесплатными.

Также в Минреинтеграции обнародовали пошаговую инструкцию по поводу заявления на украинские выплаты.

 

пенсии
Источник: Минреинтеграции

В ведомстве добавили, что для реализации экспериментального проекта 10 августа внесли изменения в постановление Правления НБУ от 24.02.2022 г. № 18 "О работе банковской системы во время введения военного положения". Они предусматривают возможность АО "Укрпочта" осуществлять соответствующие переводы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне ужесточения проверок получателей социальной помощи существенно сократились расходы на эти цели из государственного бюджета. В частности, в прошлом месяце удалось сэкономить сотни миллионов гривен.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.

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