Пенсії та соцвиплати за кордоном — як українцям подати заяву

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

Українцям за кордоном дозволили отримувати пенсію та різні види грошової допомоги через міжнародні поштові перекази. Для цього достатньо подати відповідну заяву.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У відомстві зазначили, що йдеться про експериментальний проєкт, який підтримав уряд. Сам проєкт постанови підготувало Міністерство соціальної політики за підсумком нарад з обговорення проблемних питань українців, які вимушено перебувають у Польщі.

У рамках проєкту передбачається здійснення виплат грошових коштів міжнародним поштовим переказом через АТ "Укрпошта". Йдеться про пенсії та соціальні виплати, які тимчасово проживають за межами країни.

Очікується, що такий крок спростить отримання законних пенсії та різних видів грошової допомоги громадянам, які, проживаючи в Україні одержували їх на пошту і не мали банківських рахунків для отримання виплат.

У Мінреінтеграції пояснили, що для отримання виплат людині потрібно буде надіслати в "Укрпошту" відповідну заяву у паперовій чи електронній формі.

Водночас, скористатися послугою з виплати та доставки коштів за кордоном зможуть поки що українці, які проживають у Польщі. За необхідності експеримент поширять на інші країни.

Такі послуги за кордоном будуть безкоштовними.

Також у Мінреінтеграції оприлюднили покрокову інструкцію, як подати заяву на українські виплати.

Джерело: Мінреінтеграції

У відомстві додали, що для реалізації експериментального проєкту 10 серпня внесли зміни у постанову Правління НБУ від 24.02.2022 року № 18 "Про роботу банківської системи у час запровадження воєнного стану". Вони передбачають можливість АТ "Укрпошта" здійснювати відповідні перекази.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі посилення перевірок отримувачів соціальної допомоги суттєво скоротились витрати на ці цілі з державного бюджету. Зокрема, минулого місяця вдалося заощадити сотні мільйонів гривень.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.