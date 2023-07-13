Пенсии в Украине — требования для граждан усилят в 2024 году

Люди в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине ежегодно повышаются требования к выходу на "заслуженный отдых". В 2024 году ожидается рост страхового стажа, на основе которого назначается пенсия по возрасту.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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По информации ПФУ, в следующем году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь стаж не менее 31 года. Если стаж меньше, придется ждать 63 и 65 лет.

Кроме того, требования к стажу в 65 лет тоже ужесточаются:

в 2023 году стаж составляет 15-20 лет;

в 2024 году — 15-21 г.;

в 2025 году — 15-22 г.;

в 2026 году — 15-23 г.;

в 2027 году — 15-24 г.;

в 2028 году — 15-25 г.г.

Также в ПФУ отметили, что в 2024 году не следует ожидать повышения минимальной пенсии на уровень инфляции.

Доплаты за сверхурочный стаж

По данным фонда, при этом бывают случаи, когда граждане имеют сверхурочный стаж. За каждый полный год стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия по возрасту должна увеличиваться на 1% от общего размера пенсии, однако не более 1% от минимальной суммы пенсии по возрасту (речь идет о прожиточном минимуме для лиц, потерявших трудоспособность).

Это регулирует статья 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому, если размер пенсии, исчисленный по формуле с учетом полученного стажа и заработка больше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сейчас это 2093 грн), то доплату будут исчислять исходя из размера прожиточного минимума.

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Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн . Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.