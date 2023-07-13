Пенсії в Україні — вимоги для громадян посилять у 2024 році

Люди у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні щороку підвищуються вимоги до виходу на "заслужений відпочинок". У 2024 році очікується зростання страхового стажу, на основі якого призначають пенсію за віком.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

У 2024-му доведеться більше працювати

За інформацією ПФУ, наступного року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати стажу у щонайменше 31 рік. Якщо стаж менший, то доведеться чекати 63 та 65 років.

Окрім того, вимоги до стажу у 65 років теж посилюються:

у 2023 році стаж становить 15—20 років;

у 2024 році — 15—21 р.;

у 2025 році — 15—22 р.;

у 2026 році — 15—23 р.;

у 2027 році — 15—24 р.;

у 2028 році — 15—25 р..

Також у ПФУ зазначили, що у 2024 році не слід очікувати підвищення мінімальної пенсії на рівень інфляції.

Доплати за понаднормовий стаж

За даними фонду, при цьому бувають випадки, коли громадяни мають понаднормовий стаж. За кожний повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія за віком має збільшуватися на 1% від загального розміру пенсії, проте не більше 1% від мінімальної суми пенсії за віком (йдеться про прожитковий мінімум для осіб, котрі втратили працездатність).

Це регулює стаття 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Тому, якщо розмір пенсії, обчислений за формулою з урахуванням отриманого стажу та заробітку, більшого за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (зараз це 2093 грн), то доплату обчислюватимуть, виходячи з розміру прожиткового мінімуму.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.