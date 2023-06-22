Аренда жилья в Германии — ТОП-10 бюджетных городов

Дома в Мюнхене. Фото: Pixabay

Эксперты назвали наиболее бюджетные города Германии для аренды жилья. Примечательно, что более половины немцев предпочитают именно снимать жилье.

Об этом сообщает издание Аussiedlerbote.de.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По информации тамошнего Министерства жилищного строительства, в Германии доля семей, арендующих жилье, составляет 54%. По европейским нормам, показатель достаточно высок, ведь в среднем в странах Европейского Союза (ЕС) около 30% семей снимают жилье. Больше всего арендуют жилье в больших городах, а доля владельцев недвижимости больше именно в селах.

При этом цены на аренду жилья в Германии с каждым годом растут. По данным Destatis, в 2022 году средняя арендная плата за один квадратный метр составляла 8,70 евро. В небольших городках — 7,50 евро за квадрат, а в больших городах — 9,60 евро. В частности, в Мюнхене средняя арендная плата составляет 18 евро за квадрат.

В то же время есть несколько городов с привлекательными ценовыми предложениями.

Старинный город Регенсбург (Германия). Фото: Pixabay

ТОП-10 городов с дешевой арендой жилья

Хемниц (Саксония) — 5,6 евро за 1 кв.м;

Гельзенкирхен (Северный Рейн-Вестфалия) — 6,5 евро за 1 кв.м;

Хаген (Северный Рейн-Вестфалия) — 6,6 евро за 1 кв.м;

Магдебург (Саксония-Анхальт) — 6,7 евро за 1 кв.м;

Бремерхафен (Бремен) — 6,8 евро за 1 кв.м;

Зальцгиттер (Нижняя Саксония) — 6,9 евро за 1 кв.м;

Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) — 7 евро за 1 кв.м;

Херне (Северный Рейн-Вестфалия) — 7 евро за 1 кв.м;

Реклингхаузен (Северный Рейн-Вестфалия) — 7,1 евро за 1 кв.м;

Галле, Зали (Саксония-Анхальт) — 7,1 евро за 1 кв.м.

Украинцы в Германии

Согласно свежей статистике Офиса ООН по правам человека (UNCHR), лидером по числу беженцев из Украины за границей стала именно Германия. Там насчитывается 1,697 млн украинцев.

Некоторые беженцы снимают полноценное жилье или живут в общежитиях, хотя наблюдается острый дефицит предложений. В этой стране есть специальные порталы с информацией относительно временного жилья от немцев, готовых помочь. Самой большой считается платформа для поиска жилья Unterkunft-Ukraine.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты назвали направления с историческими достопримечательностями, теплой погодой и морем, которые стоят недорого и могут подарить массу хороших впечатлений.

Раньше мы писали о ТОП-10 самых дешевых домов для отдыха под Одессой на OLX. Это актуально для многих украинцев, ведь в результате войны с Россией закрыты дороги за границу на отдых.