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Оренда житла у Німеччині: ТОП-10 "бюджетних" міст

22 червня 2023 10:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда житла у Німеччині — ТОП-10 бюджетних міст
Будинки у Мюнхені. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти назвали найбільш бюджетні міста Німеччини для оренди житла. Примітно, що більш ніж половина німців віддають перевагу саме винайманню житла.

Про це повідомляє видання Аussiedlerbote.de.

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Яка зараз ситуація на ринку

За інформацією тамтешнього Міністерства житлового будівництва, у Німеччині частка сімей, які орендують житло, становить 54%. За європейськими нормами, показник — доволі високий, адже в середньому у країнах Європейського Союзу (ЄС) близько 30% сімей винаймають житло. Найбільше орендують житло у великих містах, а частка власників нерухомості більша саме у селах.

При цьому ціни на оренду житла у Німеччині щороку зростають. За даними Destatis, у 2022-му середня орендна плата за один квадратний метр становила 8,70 євро. У невеликих містечках — 7,50 євро за квадрат, а у великих містах — 9,60 євро. Зокрема, у Мюнхені середня орендна плата становить 18 євро за квадрат.

Водночас є кілька міст з привабливими ціновими пропозиціями.

Регенсбург
Старовинне місто Регенсбург (Німеччина). Фото: Pixabay

ТОП-10 міст з дешевою орендою житла

  • Хемніц (Саксонія) — 5,6 євро за 1 кв.м;
  • Гельзенкірхен (Північний Рейн-Вестфалія) — 6,5 євро за 1 кв.м;
  • Хаген (Північний Рейн-Вестфалія) — 6,6 євро за 1 кв.м;
  • Магдебург (Саксонія-Анхальт) — 6,7 євро за 1 кв.м;
  • Бремерхафен (Бремен) — 6,8 євро за 1 кв.м;
  • Зальцгіттер (Нижня Саксонія) — 6,9 євро за 1 кв.м;
  • Ремшайд (Північний Рейн-Вестфалія) — 7 євро за 1 кв.м;
  • Херне (Північний Рейн-Вестфалія) — 7 євро за 1 кв.м;
  • Реклінгхаузен (Північний Рейн-Вестфалія) — 7,1 євро за 1 кв.м;
  • Галле, Залі (Саксонія-Анхальт) — 7,1 євро за 1 кв.м.

Українці у Німеччині

Згідно зі свіжою статистикою Офісу ООН з прав людини (UNCHR), лідером за числом біженців з України за кордоном стала саме Німеччина. Там налічується 1,697 млн українців.

Деякі біженці знімають повноцінне житло чи живуть у гуртожитках, хоч спостерігається гострий дефіцит пропозицій. У цій країні є спеціальні портали з інформацією про тимчасове житло від німців, які готові допомогти. Найбільшою вважається платформа для пошуку житла Unterkunft-Ukraine.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти назвали напрямки з історичними пам'ятками, теплою погодою та морем, які коштують недорого і можуть подарувати масу гарних вражень.

Раніше ми писали про ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX. Це актуально для багатьох українців, адже через війну з Росією закриті дороги за кордон на відпочинок.

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