Оренда житла у Німеччині: ТОП-10 "бюджетних" міст
Експерти назвали найбільш бюджетні міста Німеччини для оренди житла. Примітно, що більш ніж половина німців віддають перевагу саме винайманню житла.
Про це повідомляє видання Аussiedlerbote.de.
Яка зараз ситуація на ринку
За інформацією тамтешнього Міністерства житлового будівництва, у Німеччині частка сімей, які орендують житло, становить 54%. За європейськими нормами, показник — доволі високий, адже в середньому у країнах Європейського Союзу (ЄС) близько 30% сімей винаймають житло. Найбільше орендують житло у великих містах, а частка власників нерухомості більша саме у селах.
При цьому ціни на оренду житла у Німеччині щороку зростають. За даними Destatis, у 2022-му середня орендна плата за один квадратний метр становила 8,70 євро. У невеликих містечках — 7,50 євро за квадрат, а у великих містах — 9,60 євро. Зокрема, у Мюнхені середня орендна плата становить 18 євро за квадрат.
Водночас є кілька міст з привабливими ціновими пропозиціями.
ТОП-10 міст з дешевою орендою житла
- Хемніц (Саксонія) — 5,6 євро за 1 кв.м;
- Гельзенкірхен (Північний Рейн-Вестфалія) — 6,5 євро за 1 кв.м;
- Хаген (Північний Рейн-Вестфалія) — 6,6 євро за 1 кв.м;
- Магдебург (Саксонія-Анхальт) — 6,7 євро за 1 кв.м;
- Бремерхафен (Бремен) — 6,8 євро за 1 кв.м;
- Зальцгіттер (Нижня Саксонія) — 6,9 євро за 1 кв.м;
- Ремшайд (Північний Рейн-Вестфалія) — 7 євро за 1 кв.м;
- Херне (Північний Рейн-Вестфалія) — 7 євро за 1 кв.м;
- Реклінгхаузен (Північний Рейн-Вестфалія) — 7,1 євро за 1 кв.м;
- Галле, Залі (Саксонія-Анхальт) — 7,1 євро за 1 кв.м.
Українці у Німеччині
Згідно зі свіжою статистикою Офісу ООН з прав людини (UNCHR), лідером за числом біженців з України за кордоном стала саме Німеччина. Там налічується 1,697 млн українців.
Деякі біженці знімають повноцінне житло чи живуть у гуртожитках, хоч спостерігається гострий дефіцит пропозицій. У цій країні є спеціальні портали з інформацією про тимчасове житло від німців, які готові допомогти. Найбільшою вважається платформа для пошуку житла Unterkunft-Ukraine.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше експерти назвали напрямки з історичними пам'ятками, теплою погодою та морем, які коштують недорого і можуть подарувати масу гарних вражень.
Раніше ми писали про ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX. Це актуально для багатьох українців, адже через війну з Росією закриті дороги за кордон на відпочинок.