ООН планирует выделить украинцам 270 млн долларов - пойдут средства

Спикер ООН Стефан Дюжаррик. Фото: google.com

В организации Объединенных Наций выступают с инициативой выделить дополнительное финансирование Украине для поддержки в зимние месяцы. Речь идет о сумме почти 270 млн долларов.

Об этом заявили в пресс-службе Организации.

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По словам спикера ООН Стефана Дюжаррика, украинцы перед предстоящим зимним периодом нуждаются в дополнительном финансировании, ведь война повредила дома, энергетические и газовые объекты инфраструктуры, сети водоснабжения. Все это создает большие риски для миллионов людей в холодное время года.

"Вместе с нашими партнерами выступили с инициативой, призывающей выделить 268 млн долларов, чтобы иметь возможность поддержать более 1,3 млн человек в ближайшие зимние месяцы", — сообщил Дюжаррик.

Представитель Генерального секретаря ООН отметил, что нынешней зимой Организация и партнеры собираются уделить приоритетное внимание срочному ремонту жилищного фонда в населенных пунктах возле линии фронта. Также планируется предоставить одежду, отопительные приборы и другую зимнюю технику.

Кроме того, ООН планирует уделить внимание финпомощи украинским переселенцам, чтобы имели возможность платить аренду жилья или жилищно-коммунальные услуги.

Больше о подготовке к зиме

Напомним, в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.

Некоторые эксперты предупреждают, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.