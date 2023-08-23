ООН планує надати українцям 270 млн доларів — підуть кошти

Речник ООН Стефан Дюжаррик. Фото: google.com

В Організації Об'єднаних Націй виступають із ініціативою виділити додаткове фінансування Україні для підтримки у зимові місяці. Йдеться про суму у майже 270 млн доларів.

Про це заявили у пресслужбі Організації.

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За словами речника ООН Стефана Дюжаррика, українці перед майбутнім зимовим періодом потребують додаткового фінансування, адже війна пошкодила оселі, енергетичні та газові об'єкти інфраструктури, мережі водопостачання. Все це створює великі ризики для мільйонів людей у холодну пору року.

"Разом з нашими партнерами виступили з ініціативою, яка закликає виділити 268 млн доларів, щоб мати можливість підтримати понад 1,3 млн осіб у найближчі зимові місяці", — повідомив Дюжаррик.

Представник Генерального секретаря ООН зауважив, що цієї зими Організація та партнери збираються приділити пріоритетну увагу терміновому ремонту житлового фонду у населених пунктах біля лінії фронту. Також планують надати одяг, опалювальні прилади та іншу зимову техніку.

Окрім того, ООН планує приділити увагу фіндопомозі українським переселенцям, щоб мали змогу платити оренду житла чи житлово-комунальні послуги.

Більше про підготовку до зими

Нагадаємо, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

Деякі експерти попереджають, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.