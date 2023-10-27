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Оккупанты ищут коллаборантов для работы в своих сервисных центрах

27 октября 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты ищут коллаборантов для работы в своих сервисных центрах
Военные Российской Федерации. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг на оккупированных территориях ищет коллаборантов, чтобы укомплектовать свои сервисные центры. На этих территориях ощущается нехватка работников.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре Нацсопротивления сообщают, что на ВТО Востока Украины у россиян есть кадровый кризис. Все потому, что большинство населения уехали из региона, других либо мобилизовали, либо они сознательно отказываются работать на врага.

В настоящее время в сервисных центрах заполненность кадрами достигает 60%. А этого недостаточно, чтобы запустить работу центров.

"Именно эти ячейки занимаются паспортизацией региона и другой документацией. Следовательно, их незаполненность кадрами прямо разрушает планы Кремля", — говорится в сообщении Центра.

При этом в Центре призывают и дальше игнорировать инициативы врага.

Напомним, давление россиян на население на временно оккупированных территориях не уменьшается ни на минуту. В частности, противник продолжает попытки принудительной паспортизации местных жителей. Захватчики специально создают условия для оккупации, чтобы без российского паспорта нельзя было рассчитывать на базовые услуги для жизни.

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