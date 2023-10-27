Оккупанты ищут коллаборантов для работы в своих сервисных центрах
Враг на оккупированных территориях ищет коллаборантов, чтобы укомплектовать свои сервисные центры. На этих территориях ощущается нехватка работников.
Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.
Россияне не могут найти работников
В Центре Нацсопротивления сообщают, что на ВТО Востока Украины у россиян есть кадровый кризис. Все потому, что большинство населения уехали из региона, других либо мобилизовали, либо они сознательно отказываются работать на врага.
В настоящее время в сервисных центрах заполненность кадрами достигает 60%. А этого недостаточно, чтобы запустить работу центров.
"Именно эти ячейки занимаются паспортизацией региона и другой документацией. Следовательно, их незаполненность кадрами прямо разрушает планы Кремля", — говорится в сообщении Центра.
При этом в Центре призывают и дальше игнорировать инициативы врага.
Напомним, давление россиян на население на временно оккупированных территориях не уменьшается ни на минуту. В частности, противник продолжает попытки принудительной паспортизации местных жителей. Захватчики специально создают условия для оккупации, чтобы без российского паспорта нельзя было рассчитывать на базовые услуги для жизни.
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