Окупанти шукають колаборантів для роботи в своїх сервісних центрах

Військові Російської Федерації. Фото: російські ЗМІ

Ворог на окупованих територіях шукає колаборантів, аби укомплектувати свої сервісні центри. На цих територіях відчувається брак працівників.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

Читайте також:

Росіяни не можуть знайти працівників

У Центрі Нацспротиву повідомляють, що на ТОТ Сходу України росіяни мають кадрову кризу. Все через те, що більшість населення виїхали з регіону, інших або мобілізували, або вони свідомо відмовляються працювати на ворога.

Нині у сервісних центрах заповненість кадрами сягає 60%. А цього недостатньо, аби запустити роботу центрів.

"Саме ці осередки займаються паспортизацією регіону й іншою документацією. Відтак їх незаповненість кадрами прямо руйнує плани Кремля", — йдеться в повідомленні Центру.

При цьому у Центрі закликають і надалі ігнорувати ініціативи ворога.

Нагадаємо, тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів. Загарбники спеціально створюють умови в окупації, аби без російського паспорта не можна було розраховувати на базові послуги для життя.