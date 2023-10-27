Окупанти шукають колаборантів для роботи в своїх сервісних центрах
Ворог на окупованих територіях шукає колаборантів, аби укомплектувати свої сервісні центри. На цих територіях відчувається брак працівників.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
Росіяни не можуть знайти працівників
У Центрі Нацспротиву повідомляють, що на ТОТ Сходу України росіяни мають кадрову кризу. Все через те, що більшість населення виїхали з регіону, інших або мобілізували, або вони свідомо відмовляються працювати на ворога.
Нині у сервісних центрах заповненість кадрами сягає 60%. А цього недостатньо, аби запустити роботу центрів.
"Саме ці осередки займаються паспортизацією регіону й іншою документацією. Відтак їх незаповненість кадрами прямо руйнує плани Кремля", — йдеться в повідомленні Центру.
При цьому у Центрі закликають і надалі ігнорувати ініціативи ворога.
Нагадаємо, тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів. Загарбники спеціально створюють умови в окупації, аби без російського паспорта не можна було розраховувати на базові послуги для життя.
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