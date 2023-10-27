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Окупанти шукають колаборантів для роботи в своїх сервісних центрах

27 жовтня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти шукають колаборантів для роботи в своїх сервісних центрах
Військові Російської Федерації. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог на окупованих територіях шукає колаборантів, аби укомплектувати свої сервісні центри. На цих територіях відчувається брак працівників. 

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

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У Центрі Нацспротиву повідомляють, що на ТОТ Сходу України росіяни мають кадрову кризу. Все через те, що більшість населення виїхали з регіону, інших або мобілізували, або вони свідомо відмовляються працювати на ворога. 

Нині у сервісних центрах заповненість кадрами сягає 60%. А цього недостатньо, аби запустити роботу центрів.

"Саме ці осередки займаються паспортизацією регіону й іншою документацією. Відтак їх незаповненість кадрами прямо руйнує плани Кремля", — йдеться в повідомленні Центру.

При цьому у Центрі закликають і надалі ігнорувати ініціативи ворога.

Нагадаємо, тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів. Загарбники спеціально створюють умови в окупації, аби без російського паспорта не можна було розраховувати на базові послуги для життя.

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