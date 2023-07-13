Не только из-за тарифа: украинцам объяснили, почему суммы в платежках "заоблачные"

Женщина сверяет показатели счетчика. Фото: Ярослав Станчак

В июне после повышения тарифов украинцы начали получать увеличенные счета за потребленную электроэнергию. Несмотря на это, использование света растет.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Почему суммы в платежках "заоблачные"

Отмечается, что график потребления электроэнергии в стране показывает недостаточность экономии. Вечерние пиковые часы — период высокого потребления.

"Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится о экономном потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему. Просим потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии", — отметили в Укрэнерго.

Компания призывает граждан быть бережливыми с электроэнергией ежедневно с 16 до 23 часов.

Некоторые украинцы получили уведомления и счета от энергетических компаний за июнь со значительно увеличившимися суммами. Это свидетельствует о том, что кроме повышенных тарифов граждане не обращали внимание на необходимость экономии энергоресурсов.

Украинцы удивлены новыми цифрами в своих платежках за электричество. К примеру, жительница Киевской области Екатерина получила счет на 943 гривны, что вдвое превышает предварительные платежи в размере 450-500 гривен. Подобно ей Артур из Кривого Рога шокирован тем, что его родители получили счет почти на 700 гривен вместо обычных 400 гривен.

Напомним, что в Киевской области построят "умные" электросети. Сначала планируют сделать энергоузел Ирпень – Буча – Бородянка.

Благодаря этому среднее время отключения электроэнергии в год уменьшится с 1500 до 100 мин. (SAIDI), а технологические потери снизятся в 3 раза — с 14% до 5%. К тому же украинцы получат и "умные" счетчики.