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Не лише через тариф: українцям пояснили, чому суми в платіжках "захмарні"

13 липня 2023 06:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не лише через тариф: українцям пояснили, чому суми в платіжках "захмарні"
Жінка звіряє показники лічильника. Фото: Ярослав Станчак
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У червні, після підвищення тарифів, українці почали отримувати збільшені рахунки за спожиту електроенергію. Попри це, використання світла дедалі зростає.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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Чому суми в платіжках "захмарні"

Зазначається, що графік споживання електроенергії по країні показує недостатність економії. Вечірні пікові години є періодом високого споживання.

"Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і дбає про ощадливе споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему. Просимо споживачів приділяти більше уваги заходам з економії електроенергії", — зазначили в Укренерго.

Компанія закликає громадян бути ощадливими з електроенергією щодня з 16 до 23 години.

Деякі українці отримали повідомлення та рахунки від енергетичних компаній за червень зі значно збільшеними сумами. Це свідчить про те, що окрім підвищених тарифів, громадяни не звертали увагу на необхідність економії енергоресурсів.

Українці здивовані новими цифрами у своїх платіжках за електрику. Наприклад, мешканка Київської області Катерина отримала рахунок на 943 гривні, що вдвічі перевищує попередні платежі у розмірі 450-500 гривень. Подібно до неї, Артур з Кривого Рогу шокований тим, що його батьки отримали рахунок майже на 700 гривень замість звичайних 400 гривень.

Нагадаємо, що в Київській області побудують "розумні" електромережі. Спочатку планують зробити енерговузол Ірпінь — Буча — Бородянка.

Завдяки цьому середній час відключення електроенергії на рік зменшиться з 1500 до 100 хв (SAIDI), а технологічні втрати знизяться в 3 рази — з 14% до 5%. До того ж українці отримають також і "розумні" лічильники.

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