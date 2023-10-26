Рынок земли — НБУ продаст на Prozorro участки в Киевской области

НБУ продает на Prozorro участки на Киевщине — кто может поучаствовать в торгах
Национальный банк Украины (НБУ) решил выставить на торги в электронной системе "Prozorro.Продажи" землю под застройку. Речь идет о 93 участках общей площадью 493 гектара.
Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.
Подробнее о продаже участков
В НБУ отмечают, что планируют продать земельные участки, приобретенные в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным украинским банкам.
Вся земля к продаже находится под Киевом с целевым назначением "под застройку", то есть там можно строить жилые дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.
Земельные участки расположены:
- в Бориспольском районе в селе Вишенки;
- в Броварском в селе Рожны;
- в Бучанском в селе Белогородка;
- в Макаровском (Мотыжинский и Рожевский сельсоветы);
- в Броварах.
Стоимость земельных участков колеблется от нескольких сотен тыс. гривен до более 8 млн гривен.
Аукцион будет проведен 16 ноября 2023 года.
В торгах смогут принять участие все желающие. Однако следует отвечать требованиям участников земельных аукционов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны много территорий остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.
Также мы писали, что в Украине даже во время войны граждане продолжают торговать землей. В частности, некоторое оживление на земельном рынке было зафиксировано с февраля 2023 года.
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