Рынок земли — НБУ продаст на Prozorro участки в Киевской области

Земельные участки под строительство. Фото: Freepik

Национальный банк Украины (НБУ) решил выставить на торги в электронной системе "Prozorro.Продажи" землю под застройку. Речь идет о 93 участках общей площадью 493 гектара.

Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.

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В НБУ отмечают, что планируют продать земельные участки, приобретенные в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным украинским банкам.

Вся земля к продаже находится под Киевом с целевым назначением "под застройку", то есть там можно строить жилые дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

Земельные участки расположены:

в Бориспольском районе в селе Вишенки;

в Броварском в селе Рожны;

в Бучанском в селе Белогородка;

в Макаровском (Мотыжинский и Рожевский сельсоветы);

в Броварах.

Стоимость земельных участков колеблется от нескольких сотен тыс. гривен до более 8 млн гривен.

Аукцион будет проведен 16 ноября 2023 года.

В торгах смогут принять участие все желающие. Однако следует отвечать требованиям участников земельных аукционов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны много территорий остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.

Также мы писали, что в Украине даже во время войны граждане продолжают торговать землей. В частности, некоторое оживление на земельном рынке было зафиксировано с февраля 2023 года.