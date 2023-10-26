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НБУ продает на Prozorro участки на Киевщине — кто может поучаствовать в торгах

26 октября 2023 11:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок земли — НБУ продаст на Prozorro участки в Киевской области
Земельные участки под строительство. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) решил выставить на торги в электронной системе "Prozorro.Продажи" землю под застройку. Речь идет о 93 участках общей площадью 493 гектара.

Такая информация содержится на официальном портале Нацбанка.

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Подробнее о продаже участков

В НБУ отмечают, что планируют продать земельные участки, приобретенные в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным украинским банкам.

Вся земля к продаже находится под Киевом с целевым назначением "под застройку", то есть там можно строить жилые дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

Земельные участки расположены:

  • в Бориспольском районе в селе Вишенки;
  • в Броварском в селе Рожны;
  • в Бучанском в селе Белогородка;
  • в Макаровском (Мотыжинский и Рожевский сельсоветы);
  • в Броварах.

Стоимость земельных участков колеблется от нескольких сотен тыс. гривен до более 8 млн гривен.

Аукцион будет проведен 16 ноября 2023 года.

В торгах смогут принять участие все желающие. Однако следует отвечать требованиям участников земельных аукционов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны много территорий остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.

Также мы писали, что в Украине даже во время войны граждане продолжают торговать землей. В частности, некоторое оживление на земельном рынке было зафиксировано с февраля 2023 года.

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