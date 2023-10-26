Ринок землі — НБУ продасть на Prozorro ділянки на Київщині

Земельні ділянки під забудову. Фото: Freepik

Національний банк України (НБУ) вирішив виставити на торги в електронній системі "Prozorro.Продажі" землю під забудову. Йдеться про 93 ділянки загальною площею 493 гектари.

Така інформація міститься на офіційному порталі Нацбанку.

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Детальніше про продаж ділянок

В НБУ зазначають, що планують продати земельні ділянки, придбані у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, які були надані українським банкам.

Вся земля до продажу розташована під Києвом із цільовим призначенням "під забудову", тобто там можна будувати житлові будинки, господарські споруди, об'єкти інфраструктури.

Земельні ділянки розташовані:

у Бориспільському районі у селі Вишеньки;

у Броварському у селі Рожни;

у Бучанському у селі Білогородка;

у Макарівському (Мотижинська та Рожівська сільради);

у Броварах.

Вартість земельних ділянок коливається від кількох сотень тис. гривень, до понад 8 млн гривень.

Аукціон проведуть 16 листопада 2023 року.

У торгах зможуть взяти участь усі охочі. Однак потрібно відповідати вимогам учасників земельних аукціонів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни чимало території залишається замінованою. Фахівці поступово оглядають території і виймають із землі небезпечний метал. Так, з початку цього року вони оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 47% загальної кількості територій які визначені як пріоритетні.

Також ми писали, що в Україні навіть під час війни громадяни продовжують торгувати землею. Зокрема, деяке пожвавлення на земельному ринку зафіксували з лютого 2023 року.