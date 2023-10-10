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НБУ усилил гривну: курс валют на 11 октября

10 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара на 11 октября – Нацбанк укрепил гривну
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс валют на 11 октября. Согласно ему, евро стоит 38,60 грн/евро (+0,12), а доллар — 36,50 грн (-0,05).

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

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На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,12 грн (-0,03). В покупке — 37,40 грн (-0,08), в продаже - 38,10 (-0,08). Евро стоит в покупке 39,70 грн (-0,02), в продаже — 40,76 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн (-0,20) — 37,75 грн (-0,20);
  • Ощадбанк — 37,50 грн (-0,20) — 38,20 грн;
  • Sense bank — 37,20 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,15);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн (+0,11);
  • ТАСкомбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (+0,02), в продаже — 38,20. Цена евро в покупке — 40,45 грн (+0,10), в продаже - 40,65 (+0,05).

 

курс валют на 11 жовтня
Источник: Минфин

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Напомним, ранее в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Оно касалось банков и обменников.

Также мы писали, что эксперты оценили возможность укрепления доллара. Специалисты исключают наиболее негативный сценарий развития ситуации на валютном рынке.

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