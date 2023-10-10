Курс долара на 11 жовтня — Нацбанк зміцнив гривню

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 11 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,60 грн/євро (+0,12), а долар — 36,50 грн (-0,05).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,12 грн (-0,03). У купівлі — 37,40 грн (-0,08), в продажу — 38,10 (-0,08). Євро коштує у купівлі 39,70 грн (-0,02), у продажу — 40,76 (+0,03) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,20) — 37,75 грн (-0,20);

Ощадбанк — 37,50 грн (-0,20) — 38,20 грн;

Sense bank — 37,20 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,15);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн (+0,11);

ТАСкомбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (+0,02), у продажу — 38,20. Ціна євро у купівлі — 40,45 грн (+0,10), у продажу — 40,65 (+0,05).

Джерело: Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, раніше у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Воно стосувалось банків та обмінників.

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