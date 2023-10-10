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НБУ посилив гривню: курс валют на 11 жовтня

10 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара на 11 жовтня — Нацбанк зміцнив гривню
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 11 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,60 грн/євро (+0,12), а долар — 36,50 грн (-0,05).

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,12 грн (-0,03). У купівлі — 37,40 грн (-0,08), в продажу — 38,10 (-0,08). Євро коштує у купівлі 39,70 грн (-0,02), у продажу — 40,76 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн (-0,20) — 37,75 грн (-0,20);
  • Ощадбанк — 37,50 грн (-0,20) — 38,20 грн;
  • Sense bank — 37,20 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,15);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн (+0,11);
  • ТАСкомбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,05 грн (+0,02), у продажу — 38,20. Ціна євро у купівлі — 40,45 грн (+0,10), у продажу — 40,65 (+0,05).

 

курс валют на 11 жовтня
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, раніше у Національному банку, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Воно стосувалось банків та обмінників.

Також ми писали, що експерти оцінили можливість зміцнення долара. Фахівці відкидають найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку.

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