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Названы лидеры банков по количеству карточек

30 сентября 2023 23:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Названы лидеры банков по количеству карточек
Карточки Monobank в руках. Фото: Depositphotos
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2023 году виртуальный банк из Украины под названием Monobank, функционирующий под лицензией "Универсал Банка", занял вторую строчку в стране по количеству выпущенных карточек, следуя данным за июль. Соответствующую статистику составил Нацбанк Украины.

Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

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Лидеры банков по количеству карточек

По словам Гороховского, в обновленном рейтинге эмитентов карточек лидерство удерживает государственный ПриватБанк, за ним следует Monobank, а замыкает тройку лидеров государственный Ощадбанк.

"По итогам июля, впервые с момента старта проекта Monobank обогнал в статистике эмитентов, которую делает НБУ, по количеству активных карт Ощадбанка и стал вторым карточным банком в стране", – отметил Гороховский.

Гороховский выразил свою радость от того, что впервые с момента запуска проекта Monobank смог обойти по числу активных карт Ощадбанк в статистике Нацбанка, став тем самым вторым ключевым игроком в сфере карточного бизнеса Украины.

Напомним, клиенты мобильного Monobank получат доступ к новому удобному сервису TakeUsEat. Речь идет об услуге по бронированию столиков.

Также мы писали, что клиентам Monobank выплатили 5,5 млн долларов со счетов подсанкционного брокера EXANTE, связанного с российской группой "Альфа". Соответствующую сумму клиентских денег вывели с помощью Кабинета Министров и Национального банка Украины (НБУ).

 

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