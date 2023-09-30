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Названо лідерів банків за кількістю карток

30 вересня 2023 23:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Названо лідерів банків за кількістю карток
Картки Monobank в руках. Фото: Depositphotos
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У 2023 році віртуальний банк з України під назвою Monobank, що функціонує під ліцензією "Універсал Банку", посів другий рядок у країні за кількістю випущених карток, наслідуючи дані за липень. Відповідну статистику склав Нацбанк України.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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За словами Гороховського, в оновленому рейтингу емітентів карток лідерство утримує державний ПриватБанк, за ним слідує Monobank, а замикає трійку лідерів державний Ощадбанк.

"За підсумками липня, вперше з моменту старту проєкту, Monobank обігнав у статистиці емітентів, яку робить НБУ, за кількістю активних карток Ощадбанку і став другим картковим банком у країні", — зазначив Гороховський.

Гороховський висловив свою радість від того, що вперше з моменту запуску проєкту Monobank зміг обійти за кількістю активних карток Ощадбанк у статистиці Нацбанку, ставши тим самим другим ключовим гравцем у сфері карткового бізнесу України.

Нагадаємо, клієнти мобільного Monobank отримають доступ до нового зручного сервісу TakeUsEat. Йдеться про послугу з бронювання столиків.

Також ми писали, що клієнтам Monobank виплатили 5,5 млн доларів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язаного з російською групою "Альфа". Відповідну суму клієнтських грошей вивели за допомогою Кабінету Міністрів та Національного банку України (НБУ)

 

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