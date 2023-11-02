НАПК занесло компанию Nestle в перечень международных спонсоров войны

Логотип Nestle. Фото: росСМИ

НАПК включило мирового гиганта пищевой индустрии Nestle в список организаций, поддерживающих войну. Корпорация продолжает активную деятельность в 187 государствах, включая Россию.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Деятельность Nestle в России — что известно

Несмотря на определенные конфликтные моменты в отношении России, Nestle увеличивает объемы производства в этой стране. При этом компания рассматривает свои действия на российском рынке как попытку предоставления первоочередных продуктов для местного населения и поддержку своего коллектива на месте.

По данным НАПК, опираясь на материалы WSJ, доход от деятельности в России составляет чуть более 2% для Nestle. В начале предыдущего года у корпорации было семь предприятий в России с командой в 7 тыс. человек.

Согласно информации, опубликованной в октябре 2022 года, Nestle импортировала в Россию оборудование под маскировкой сухих молочных смесей.

Ассортимент продукции компании включает в себя кофе, напитки, кондитерские изделия, морепродукты, детское питание и корм для питомцев, общее число брендов превышает 2000. Среди наиболее известных: KitKat, Nescafе, Nesquik, Nestea и Purina.

Nestle пополняет бюджет России

Через свою российскую дочернюю структуру "Нестле Россия", Nestle внесла в бюджет страны налоги, превышающие 25 млн долларов в 2021 году. Однако данные за 2022 год не были предоставлены. Из известных данных, в 2022 году компания импортировала сырье на сумму 374 млн долларов, а за три квартала 2023 года - на 271 млн долларов.

В НАПК также отметили, что в период Второй мировой войны компания поставляла продукцию как для немецкой армии, так и для стран союзников.

Напомним, что Forbes составил ежегодный рейтинг иностранных компаний, которые работают на российском рынке. Так, рейтинг возглавила французская компания "Леруа Мерлен".