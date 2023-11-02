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НАЗК занесло компанію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни

2 листопада 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
НАЗК занесло компанію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни
Nestle логотип. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

НАЗК включило світового гіганта харчової індустрії Nestle до списку організацій, що підтримують війну. Корпорація продовжує активну діяльність у 187 державах, включаючи Росію.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Діяльність Nestle в Росії — що відомо

Попри певні конфліктні моменти щодо Росії, Nestle збільшує обсяги виробництва у цій країні. При цьому компанія розглядає свої дії на російському ринку як спробу надання першочергових продуктів для місцевого населення та підтримку свого колективу дома.

За даними НАЗК, спираючись на матеріали WSJ, дохід від діяльності в Росії становить трохи понад 2% для Nestle. На початку попереднього року корпорація мала сім підприємств у Росії з командою в 7 тис. осіб.

Згідно з інформацією, опублікованою у жовтні 2022 року, Nestle імпортувала в Росію обладнання під маскуванням сухих молочних сумішей.

Асортимент продукції компанії включає каву, напої, кондитерські вироби, морепродукти, дитяче харчування та корм для вихованців, загальна кількість брендів перевищує 2000. Серед найбільш відомих: KitKat, Nescafе, Nesquik, Nestea і Purina.

Nestle поповнює бюджет Росії

Через свою російську дочірню структуру "Нестле Росія", Nestle внесла до бюджету країни податки, що перевищують 25 млн доларів у 2021 році. Однак, дані за 2022 рік не були надані. З відомих даних, 2022 року компанія імпортувала сировину на суму 374 млн доларів, а за три квартали 2023 року — на 271 млн доларів.

У НАЗК також зазначили, що в період Другої світової війни компанія постачала продукцію як для німецької армії, так і для країн союзників.

Нагадаємо, що Forbes склав щорічний рейтинг іноземних компаній, які працюють на російському ринку. Так, рейтинг очолила французька компанія "Леруа Мерлен".

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